Gastronomi dünyasında alışılagelmiş tüm kuralları yıkan "El Tintero" isimli restoran, sunduğu sıra dışı müşteri deneyimiyle kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. İçerik üreticileri Steph ve Marco'nun mekandaki anları paylaştığı video, kısa sürede 23 milyonun üzerinde izlenme alarak sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.

GARSONLAR YEMEKLERİ BAĞIRARAK DAĞITIYOR

Mekana gelen müşterileri masalarında ne bir menü kartı ne de sipariş alacak bir görevli karşılıyor. Mutfakta kömür ateşinde taze taze pişirilen deniz ürünleri, etler ve salatalar, garsonların tepsilerinde masaların arasında dolaştırılıyor. Garsonlar ellerindeki tabağı yüksek sesle bağırarak duyuruyor; yemeği isteyen müşteri ise hızlı davranarak tabağı garsonun elinden kapıyor.

Her ne kadar sosyal medyada bu durum bir "açık artırma" olarak nitelendirilse de müşteriler fiyat artırmıyor; tek kural, garsonun bağırdığı yemeği duyar duymaz elini çabuk tutup tabağı kendi masasına alabilmek.

HESAP ÖDEME YÖNTEMİ DE BİR O KADAR İLGİNÇ

Restoranın alışılmışın dışındaki kuralları sadece servisle de sınırlı kalmıyor. Müşterilerin ne yediğini not etmesine ya da masadaki adisyonu takip etmesine gerek kalmıyor. Yemeğin sonunda masaya gelen görevli, sadece boşalan ve biriken tabakları sayarak hesabı tek kalemde çıkarıyor.

Gürültülü ve bir o kadar da eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken mekan, İspanya'nın güney kıyılarını ziyaret eden tatilcilerin en uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.