Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, Türk mutfağının asırlık mirası olan en iyi geleneksel çorbaları açıkladı. Uluslararası gurmeler ile lezzet eleştirmenlerinin oylarıyla şekillenen listede sofraların vazgeçilmezi Mercimek, şifa kaynağı Kelle Paça ve klasikleşen Ezogelin gibi devler kıyasıya bir yarışa tutuştu. Ancak oylama sonucunda birinci sıraya yerleşen efsanevi lezzet gastronomi dünyasını şaşırtmayı başardı. İşte Türkiye'nin en iyi 16 çorbası ve gurmelerden aldıkları o puanlar...

TASTEATLAS’A GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 16 ÇORBASI

Beyran Çorbası (Puan: 4.5)

Mercimek Çorbası (Puan: 4.4)

Domates Çorbası (Puan: 4.2)

Kelle Paça Çorbası (Puan: 4.1)

Cacık (Puan: 4.0)

Tutmaç Çorbası (Puan: 4.0)

Yayla Çorbası (Puan: 3.8)

Yuvarlama Çorbası (Puan: 3.8)

Ezogelin Çorbası (Puan: 3.8)

Düğün Çorbası (Puan: 3.8)

Tarhana Çorbası (Puan: 3.7)

Şiveydiz (Puan: 3.4)

İşkembe Çorbası (Puan: 3.3)

Karalahana Çorbası (Puan: 3.2)

Toyga Çorbası (Puan: 3.1)

Mahluta Çorbası (Puan: 2.9)

MERCİMEK İKİNCİ SIRADA KALDI

Listenin şampiyonluk yarışında tam anlamıyla nefesler kesildi. Gece çorbalarının vazgeçilmezi Kelle Paça 4.1 puanla 4. sırada kalırken, sofraların klasiği Domates çorbası 4.2 puan alarak 3. sıraya yerleşti. Her evin baş tacı olan Mercimek çorbası ise 4.4 gibi yüksek bir puana ulaşmasına rağmen ikincilikte kaldı.

Gurme oylamasından 4.5 puan alarak Türkiye'nin 1 numaralı çorbası seçilen lezzet ise Gaziantep mutfağının tescilli markası Beyran Çorbası oldu. Sarımsağı, et suyu ve yoğun lezzetiyle Beyran, uluslararası gastronomi dünyasından en yüksek oyu alarak zirvenin tek sahibi olmayı başardı.