Balıklar; ızgara, tava, fırın ya da buğulama gibi çeşitli yöntemlerle pişirilerek her damak zevkine hitap etti. Protein ve omega-3 bakımından zengin olan bu besinler, hem sağlıklı hem de doyurucu öğünler sundu. Türkiye’de farklı bölgelerde öne çıkan bazı balık türleri ise lezzetleriyle adından söz ettirdi.

EN ÇOK BEĞENİLEN BALIK TÜRLERİ

LÜFER

İstanbul Boğazı’nda avlanan ve “boğazın incisi” olarak anılan lüfer, etli ve yoğun aromalı yapısıyla balık severlerin favorisi oldu.

LEVREK

Denizlerde doğal olarak bulunan ya da çiftliklerde yetiştirilen levrek, beyaz eti ve hafif tadıyla hem restoranların hem de ev sofralarının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

ÇUPRA

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan çupra, fırında ya da ızgarada pişirildiğinde zengin lezzetini ortaya koydu.

PALAMUT

Sonbahar aylarının gözdesi olan palamut, yağlı yapısıyla ızgara ve tava tariflerinde sıkça tercih edildi. Besleyici ve doyurucu yönüyle dikkat çekti.

HAMSİ

Karadeniz’in en bilinen balık türü olan hamsi, hem ekonomik fiyatı hem de çok yönlü tariflere uygunluğu sayesinde her evin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Tava, buğulama, pilav gibi farklı sunumlarıyla çeşitlilik sundu.

BARBUN

Küçük boyutuna rağmen yoğun bir tada sahip olan barbun, özellikle Ege mutfağında kızartma olarak öne çıktı.

İSTAVRİT

Kolay erişilebilirliği ve uygun fiyatıyla bilinen istavrit, çıtır kızartmasıyla pratik ve lezzetli bir seçenek sundu.

LEZZET ARAYANLARIN TERCİHİ BALIK OLDU

Her mevsimde farklı bir türün ön plana çıktığı Türkiye’de, balık hem sağlıklı bir seçenek hem de kültürel bir miras olarak sofralarda yerini aldı. Denizden tabağa uzanan bu lezzet yolculuğunda, damaklara hitap eden çeşitlilik dikkat çekti.