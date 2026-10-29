Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktöre ilişkin gündeme Julian Nagelsmann adı eklendi.
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından nihai kararın verileceği ve somut adımların atılacağı kaydedildi.
SON OLARAK ALMANYA'YI ÇALIŞTIRDI
Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılmıştı. Nagelsmann kariyerinde daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'te çalıştı.