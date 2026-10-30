İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'nin, Jose Luis Mendilibar'a teklif yaptığı iddia edildi. İspanyol teknik adam, Olympiakos'un başında UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi elemişti.

Yunanistan basınından Athlos News'un haberine göre sarı-lacivertliler, Mendilibar'a mali açıdan çok büyük bir sözleşme sundu.

Aynı haberde Valencia'nın da İspanyol çalıştırıcıya resmi teklif yaptığı belirtildi. Mendilibar'ın ise bu teklife henüz onay vermediği aktarıldı.

OLYMPIAKOS İLE KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Mendilibar, Olympiakos'taki ilk yılında UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eledi. Yunan temsilcisi, o sezon turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.