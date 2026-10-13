Şaka gibi görünen ancak resmi sözleşmeyle duyurulan sıra dışı bir iş ilanı küresel çapta büyük merak uyandırdı. Ne üniversite diploması ne de yıllarca süren mesleki tecrübe isteniyor; aranan tek kriter ise hassas bir koku duyusu ile güçlü bir kamera enerjisi! Sadece 5 ila 7 günlük bir çalışma için 2 bin Euro (yaklaşık 75 bin TL) maaş ödenecek bu sıra dışı görevin detayları ortaya çıktı…

GERÇEK MAAŞ VE GERÇEK İŞ AÇIKLAMASI

Finlandiya’nın önde gelen turizm kurumlarından "Visit Turku Archipelago", Turku Takımadaları'nın kendine has kokularını değerlendirecek özel bir çalışan aradığını duyurdu. Deniz havasından çam ormanlarına, geleneksel saunalardan taze pişmiş ekmeğe kadar bölgenin tüm aromalarını koklayacak kişiyi arayan kurum, ilanın gerçekliğinden şüphe duyanlar için ezber bozan bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açılamada, "Bu; gerçek bir sözleşmesi ve gerçek maaşı olan gerçek bir iştir. Yanınızda getirmeniz gereken tek şey burnunuz!" ifadesi kullanıldı.

AYLIK 110 BİN LİRA MAAŞ VERİLECEK

Kısa bir süre yürütülecek projede seçilen şanslı kişiye aylık 2 bin Euro (yaklaşık 110 bin 440 TL) ödeme yapılacak. Ayrıca görev süresince tüm ulaşım ve konaklama giderleri de kurum tarafından karşılanacak. Görevi üstlenecek kişiden sadece hissettiği kokuları diğer insanlarda da koklama arzusu uyandıracak canlılıkla tarif etmek, tüm bu süreci fotoğraf ve videolarla belgelemek ve dönemin sonunda bulgularını dürüstçe raporlamak.

BAŞVURULAR SOSYAL MEDYA VİDEOSUYLA YAPILACAK

Adayların değerlendirilmesinde diploma veya tecrübe yerine kamera karşısındaki rahatlık, kokuyu tarif etme yeteneği ve sosyal medyadaki iletişim gücü önemli olacak. Mülakat yapılmaksızın yürütülen süreçte karar tamamen çekilen başvuru videosu ve doldurulan form üzerinden verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Başvuru yapmak isteyenlerin Instagram veya TikTok üzerinden kendilerini "burun" adayı olarak tanıttığı ve seçtikleri bir nesneyi koklayarak anlattıkları kısa bir video çekmesi gerekiyor. Finlandiya’da çalışma hakkı bulunan adaylar için son başvuru tarihi 25 Ekim 2026 olarak ilan edildi. Başvuran herkesin 10 Kasım’da e-posta ile bilgilendirileceği, seçilen şanslı adayın ise 17 Kasım’da duyurulacağı açıklandı.