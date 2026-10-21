Baba Vanga'nın Kasım 2026'ya ilişkin olduğu öne sürülen kehaneti yeniden gündeme geldi. Kehaneye göre devasa bir uzay aracı Dünya atmosferine girecek ve insanlık ilk kez dünya dışı bir medeniyetle temas kurma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.

Yıllardır geleceğe ilişkin öngörüleriyle gündeme gelen Bulgar kâhin Baba Vanga'ya atfedilen bu kehanet, insanlığın evrendeki yalnızlığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dev uzay aracı Dünya atmosferine girecek

Baba Vanga'nın kehanetinin en dikkat çekici ayrıntısı, büyük bir uzay aracının Dünya atmosferine gireceği iddiası. Bu olayın, insanlık ile başka bir galaksiden geldiği öne sürülen canlılar arasında ilk temasın başlangıcı olabileceği belirtiliyor, ancak olası temasın nasıl gerçekleşeceğine, uzay aracının nerede görüleceğine veya insanlığın bu varlıkları nasıl tanıyacağına ilişkin somut bir ayrıntı paylaşılmıyor.