Küresel seyahat radarları İstanbul’a çevrildi, kentin "en havalı" adresi resmen belli oldu. Dünyanın 155 farklı kentindeki en trend lokasyonları mercek altına alan saygın seyahat platformu Brooklyn Of, İstanbul’un en havalı noktası olarak Kadıköy’ün köklü semti Yeldeğirmeni’ni seçti.

CİHANGİR, NİŞANTAŞI, BEBEK VE MODA’YI SOLLADI

Hiçbir zincir markanın veya sponsorlu içeriğin yer almadığı, tamamen bağımsız yerel araştırmalarla hazırlanan rehberde Yeldeğirmeni; Cihangir, Nişantaşı, Bebek, Moda gibi güçlü rakiplerini açık ara geride bıraktı. Rehberin kurucusu Per Stenius, semtin özgün mahalle dokusu ve yaratıcı ruhuyla bu unvanı sonuna kadar hak ettiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA GALERİSİ

Yeldeğirmeni’nin küresel ölçekte öne çıkmasındaki en büyük etken ise sınırlarını aşan sokak sanatı kültürü olduğu belirtildi. 2012 yılında temelleri atılan Mural-İST Festivali ile uluslararası sanatçıların tuvali haline gelen semt, bugün 60’tan fazla devasa duvar resmiyle adeta Türkiye'nin en büyük açık hava galerilerinden biri haline geldi.

ÜÇÜNCÜ NESİL KAHVECİLER VE TARİHİ SOKAKLAR

Eski demiryolu çalışanlarının tarihi konutlarıyla nostaljik bir atmosfer sunan Yeldeğirmeni; üçüncü nesil kahvecileri, konsept tasarım otelleri, bağımsız restoranları ve butik işletmeleriyle mahalle kültürünü modern trendlerle harmanlıyor. Büyük markaların gölgesinden uzak, tamamen yerel dinamiklerle büyüyen semt, hem İstanbulluların hem de yabancı turistlerin yeni gözbebeği oldu.