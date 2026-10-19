İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in 30. dakikada attığı golle öne geçen Madrid ekibi, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

MOURINHO'NUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri de Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yedek kulübesindeki hali oldu. Koyu renk günlük kıyafetleri ve uzamış sakallarıyla objektiflere yansıyan Portekizli teknik adamın görünümü, futbolseverlerin yorumlarına konu oldu.

KIYAFETİNDEN SAKALINA KADAR ELEŞTİRDİLER

Mourinho'nun kıyafeti, oturuşu ve bir süredir tıraş olmadığı yönündeki değerlendirmeler üzerinden eleştirel yorumlar yapıldı. Bazı yorumlarda Portekizli çalıştırıcının görünümünün Real Madrid'in teknik direktörüne yakışmadığı savunuldu.