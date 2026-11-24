Sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmez parçası olan balık tüketiminde, popülerliğiyle öne çıkan somonun besin değeri bakımından güçlü bir alternatifi bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre, içerdiği tam protein, vitamin, mineral ve yağ asitleriyle her bireyin diyetinde yer alması gereken balık türleri arasında Atlantik uskumrusu ilk sırada yer alıyor.

OMEGA-3 ORANINDA SOMONU GERİDE BIRAKIYOR

Uzmanların paylaştığı verilere göre Atlantik uskumrusu, 100 gramında ortalama 2,5 ila 2,7 gram omega-3 yağ asidi barındırıyor. Aynı miktardaki somonda ise bu oran 1,8 ila 2,2 gram seviyesinde kalıyor. İnsan vücudunun kendi başına yeterli miktarda üretemediği bu yağ asitleri, beyin ve kalp fonksiyonlarını desteklerken iltihap önleyici özellik gösteriyor.

Omega-3 tüketiminin kalp-damar rahatsızlıklarının yanı sıra romatoid artrit ve sedef gibi iltihaplı hastalıklar ile demans ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

100 gram uskumrunun besin değerleri ise şu şekilde sıralandı:

Protein: 18,6 g (kolay sindirilebilir tam protein)

Potasyum: 314,0 mg

Fosfor: 217,0 mg

Selenyum: 44,1 mcg

EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Atlantik uskumrusunun besin değerlerini korumak için buharda pişirme veya fırınlama yöntemleri öneriliyor. Fırında pişirme yönteminde tuz ve karabiberin yanı sıra kekik, biberiye ve dereotu gibi baharatların kullanılması, pişirme işlemi tamamlandıktan sonra ise balığın üzerine limon suyu gezdirilmesi tavsiye ediliyor. Daha keskin aromalar için tarife acı biber, sarımsak veya köri de eklenebiliyor.