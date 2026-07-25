İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 20'si tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında yer alan ve yaklaşık bir yıldır İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam şoförü olarak görev yapan İrfan Can'ın dosyası ise mahkemede yapılan savunmalar nedeniyle dikkat çekti.

STAJDAN MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜNE

Hakimlikte savunma yapan İrfan Can, 2021 yılında İzmit Belediyesi'nde stajyer olarak göreve başladığını, stajının ardından basın yayın biriminde çalıştığını anlattı. Yaklaşık bir yıl önce belediye başkanının makam şoförünün rahatsızlanması üzerine geçici olarak direksiyon başına geçtiğini belirten Can, daha sonra vardiyalı şekilde makam şoförü olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Can, görev süresi boyunca yalnızca işini yaptığını belirterek, dosyadaki suçlamalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

"SUÇLAMALARLA HİÇBİR BAĞIM YOK"

Mahkemede yaptığı savunmada hakkında adı geçen kişileri tanımadığını belirten İrfan Can, evlilik yıl dönümünü gözaltında geçirdiğini ifade ederek suçsuz olduğunu savundu. Dosyada adı geçen kişilerle herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını söyleyen Can, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

AVUKAT: "NE HTS VAR, NE PARA HAREKETİ, NE TALİMAT"

İrfan Can'ın avukatı Doğukan Karabaş ise müvekkilinin dosyasında örgütsel ilişkiyi ortaya koyacak herhangi bir somut delilin bulunmadığını ileri sürdü. Karabaş, müvekkilinin dosyasında herhangi bir telefon görüşmesi ya da HTS kaydı, para transferi veya talimat ilişkisini gösteren bir tespit olmadığını savundu.

Karabaş ayrıca, soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara rağmen müvekkiline "örgüt yöneticisinden talimat alıp almadığına" ilişkin herhangi bir soru yöneltilmediğini belirterek, dosyadaki delillerin yetersiz olduğunu öne sürdü.

"EN MASUM KİŞİ" SAVUNMASI

Savunmasında müvekkilinin belediyede başarılı bir staj döneminin ardından işe alındığını, siyasi bir referansla istihdam edilmediğini belirten Karabaş, İrfan Can'ın yalnızca belediye başkanının rahatsızlanan şoförünün yerine görevlendirildiğini ifade etti. Müvekkilinin sabit ikamet sahibi olduğunu, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını savunan Karabaş, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.