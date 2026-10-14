Yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için vize işlemleriyle uğraşmadan seyahat edilebilecek rotalar ilgi çekiyor. Doğu Avrupa'da bulunan Moldova, yeni tip kimlik kartıyla giriş imkânı, tarihi noktaları ve farklı kültürüyle alternatif tatil seçenekleri arasında yer alıyor.

Romanya ile Ukrayna arasında bulunan Moldova, kısa süreli yurt dışı gezisi planlayanların değerlendirebileceği ülkelerden biri. Türk vatandaşları, geçerli yeni tip çipli kimlik kartıyla belirlenen koşullar kapsamında ülkeye giriş yapabiliyor. Böylece uygun şartları sağlayan yolcuların ayrıca pasaport çıkarmasına gerek kalmıyor.

Ülkenin başkenti Kişinev, ziyaretçilerin ilk durakları arasında bulunuyor. Şehirdeki parklar, tarihi yapılar, meydanlar, müzeler ve kafeler birkaç günlük gezi programına dâhil edilebiliyor.

ŞEHİR GEZİSİNDEN YER ALTI MAHZENLERİNE

Moldova, yalnızca başkentteki gezilecek yerlerle sınırlı kalmıyor. Orheiul Vechi bölgesindeki tarihi manastır ve vadi manzaraları, ülkenin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. Cricova ve Mileștii Mici gibi büyük yer altı mahzenleri de Moldova'nın turizminde önemli bir yer tutuyor.

Deniz tatilinden ziyade kültür, tarih, yerel mutfak ve kırsal bölgeleri keşfetmek isteyenler için farklı deneyimler sunan ülke, 2-3 günlük seyahat programlarına da uygun bir rota oluşturabiliyor.

SEYAHAT BÜTÇESİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Moldova'da resmî para birimi Moldova leyi olarak biliniyor. 14 Ekim 2026 tarihli resmî kura göre 1 Moldova leyi yaklaşık 2,75 TL seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle ülkenin para biriminin Türk lirasından daha düşük değerde olduğu söylenemiyor.

Bununla birlikte seyahat maliyetini belirleyen tek unsur döviz kuru değil. Konaklama, yemek, şehir içi ulaşım ve turistik etkinliklerin fiyatları da toplam bütçeyi etkiliyor. Kişinev'de uygun fiyatlı konaklama ve yerel restoran seçeneklerini değerlendiren ziyaretçiler, seyahat harcamalarını kendi bütçelerine göre planlayabiliyor.

BİLET FİYATLARI TOPLAM MALİYETİ DEĞİŞTİRİYOR

Moldova'ya yapılacak bir gezinin ekonomik olup olmadığı, uçak biletinin fiyatına ve seyahat tarihine de bağlı. Konaklama ücretleri ve uçuş maliyetleri özellikle toplam harcamada belirleyici oluyor. Bu nedenle rezervasyon öncesinde farklı tarihleri karşılaştırmak önem taşıyor.

Kimlikle giriş imkânı sayesinde bürokratik işlemleri azaltabilen Moldova, klasik Avrupa tatili rotalarının dışında bir ülke keşfetmek isteyen Türk vatandaşları için alternatifler arasında yer alıyor. Seyahat öncesinde güncel giriş koşullarının ve ulaşım seçeneklerinin kontrol edilmesi gerekiyor.