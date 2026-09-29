Dünyanın en sıra dışı sınırına sahip bu kasabada ne pasaport kontrolü var ne de yüksek güvenlikli duvarlar… Yollara, kaldırımlara ve hatta evlerin zeminine çizilmiş beyaz çizgilerle ayrılan kasabada yaşamak, tam anlamıyla akıl sınırlarını zorluyor. Koltuğunuzdan kalkıp mutfağa çay almaya gittiğinizde resmi olarak bir başka ülkenin sınırlarına giriş yapmış oluyorsunuz.

EVİN KAPISINI DEĞİŞTİRİP VERGİ KAÇIRANLAR VAR

Hollanda ve Belçika sınırında yer alan Baarle-Nassau (Hollanda tarafı) ve Baarle-Hertog (Belçika tarafı) iç içe geçmiş tam 22 farklı toprak parçasından oluşuyor. Çizilen uluslararası sınır çizgileri sokakları, restoranları, yatak odalarını ve mutfakları tam ortadan ikiye bölüyor.

Peki, mutfağı Belçika'da, salonu Hollanda'da olan bir vatandaş resmi olarak hangi ülkenin vatandaşı sayılıyor ve vergisini nereye ödüyor? İşte kasabanın en akılalmaz kuralı burada devreye giriyor. Evinizin dış kapısı hangi ülkenin sınırında kalıyorsa, o ülkenin vatandaşı ve mükellefi sayılıyorsunuz. Kasabada daha az vergi ödemek veya avantajlı yasalardan yararlanmak için evinin ön kapısının yerini inşaatla değiştirip ülke değiştiren vatandaşların sayısı hiç de az değil.

PANDEMİDE DÜNYA TARİHİNİN EN TUHAF MANZARASI YAŞANDI

Sınırın bu kadar karmaşık olması, iki ülkenin farklı yasalar uyguladığı dönemlerde trajikomik görüntülere sahne oluyor. Örneğin, iki ülkenin mağaza kapanış saatleri farklı olduğunda, bir kıyafet dükkanının Hollanda tarafında kalan reyonları kapatılırken, aynı dükkanın Belçika tarafındaki reyonlarında satış yapılmaya devam ediliyor.

Benzer şekilde Covid-19 kısıtlamalarının yaşandığı dönemde, restoranların tam ortasına barikatlar kuruldu. Masanın bir tarafında oturan müşteriler kurallara göre yemeğini yerken, çizginin diğer tarafında kalan masalar yasaklar nedeniyle boş kalmak zorunda kaldı.

RESTORAN KAPANDI DİYE YAN MASAYA GEÇİP ÜLKE DEĞİŞTİRİYORSUNUZ

Kasabadaki kafe ve restoranlarda akşam saatlerinde oldukça komik durumlar yaşanıyor. Hollanda'da gece kısıtlaması veya erken kapanma saati geldiğinde, müşteriler masalarından kalkıp sadece 1 metre ötedeki Belçika sınırına giren masalara geçerek eğlenmeye devam edebiliyor.

Sadece bir kaldırım çizgisiyle dünyada eşi benzeri olmayan bir yaşam süren kasaba halkı ise bu duruma tamamen alışmış durumda. Turistlerin şaşkın bakışları arasında her gün onlarca kez ülke değiştiren kasabalılar için pasaportsuz ve sınırsız bu hayat, günlük rutinin sıradan bir parçası.