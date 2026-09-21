İleri yaşla birlikte milyonlarca kişinin korkulu rüyası haline gelen kemik erimesi ve osteoporoza karşı hangi sporun daha koruyucu olduğu yıllardır tartışılıyordu. Çinli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve saygın tıp dergisi BMJ’de yayımlanan dev araştırma, bu konudaki ezberleri tamamen bozdu. 124 farklı klinik çalışmanın verileri incelenerek 40 yaş üstü 18 binden fazla kişinin takip edildiği analizde, kemik yoğunluğunu korumada en etkili sporun hızlı yürüyüş ve jogging olduğu ortaya kondu.

BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI: EN ETKİLİ KOMBİNASYON

İncelenen tüm egzersiz türleri arasında en güçlü ve tutarlı etkiyi gösteren hızlı yürüyüş-jogging kombinasyonu; omurga, uyluk kemiği boynu ve kalçanın tamamı olmak üzere üç kritik kemik bölgesinde birden anlamlı yoğunluk artışı sağladı. Uzmanlar, kemik sağlığında gözle görülür bir fark yaratabilmek için haftalık belirli bir egzersiz eşiğinin aşılması gerektiğine dikkat çekiyor. Günlük ortalama 2 ila 3 saatlik tempolu yürüyüşe denk gelen bu sürenin altında kalan aktivitelerde kemik yoğunluğu üzerindeki etkilerin yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

HERKES İÇİN AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR

Aerobik ve direnç antrenmanlarının birlikte yapılması da kemik sağlığı açısından yüksek puan alsa da etkisi hızlı yürüyüşe kıyasla daha sınırlı bir bölgede kaldı. Araştırmacılar, düzenli ve yapılandırılmış egzersiz programlarının yaşa bağlı kemik kaybını klinik olarak anlamlı düzeyde yavaşlattığını ve bu yöntemin ilaç tedavilerine destek olarak uygulanabileceğini belirtiyor. Ancak bu spor reçetesinin etkisi kişiden kişiye değişiklik gösteriyor; orta yaşlı ve ideal kilodaki bireylerde elde edilen fayda çok daha yüksekken, ileri yaştaki veya obez bireylerde egzersizin kemik yoğunluğuna katkısı daha düşük kalıyor.

YAVAŞ YÜRÜYENLERDE KINIK VE OSTEOPOROZ RİSKİ ARTIYOR

Elde edilen bu veriler, İngiltere'de yaklaşık 350 bin kişi üzerinde yapılan dev ölçekli başka bir çalışmayla da tam uyum gösteriyor. Tempolu yürümeyi alışkanlık haline getiren bireylerde kemik kırığı riskinin normal tempoda yürüyenlere göre yüzde 25 daha az olduğu saptandı. Tam aksine yavaş tempoda yürüyen kişilerde ise osteoporoz riskinin 2 kattan, kırık riskinin ise 2,2 katından fazla arttığı tespit edildi. Bilim insanları, kişiye özel dozda ve türde hazırlanmış egzersiz rehberlerinin kemik sağlığı tedavilerine mutlaka dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.