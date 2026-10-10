Fransa’nın Camargue bölgesinde, Aigues-Mortes yakınlarındaki tuzlalarda aniden bastıran şiddetli yağış, bölgedeki tuz üretimini durma noktasına getirdi. Yaklaşık 10 bin hektarlık alana yayılan tesiste, hava tahminlerinin üç katına ulaşan yağış nedeniyle üretimde duraksama yaşandı.

TAHMİNLERİN ÜÇ KATI YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kısa sürede havuzlara düşen yaklaşık 80 milimetrelik yağmur suyu, saumure (tuzlu su) dengesini bozarak su yüzeyinde oluşan fine pellikül, yani 'tuz çiçeği' kristalleşmesini engelledi. Üretim Müdürü Alain Berthelot’nun verdiği bilgilere göre, yağışın ardından tesis genelinde hasat çalışmaları bir hafta süreyle durduruldu.

TUZ ORANI YENİDEN DENGELENDİ

Aksaklığı gidermek amacıyla sauniyer (tuz işçileri) çalışma başlattı:

Litre başına 200 grama düşen tuz yoğunluğu tekrar 218 grama çıkarıldı.

Yağmur suyunun diğer alanlara karışmasını önlemek için 80 hektarlık bir havuz 48 saat içinde tamamen boşaltıldı.

Durma nedeniyle yaşanan kayıp miktarı 250 ton olarak revize edildi.

10 Ağustos'ta yeniden başlayan tuz çiçeği hasadı, oluşan gecikmeyi telafi edebilmek adına eylül ayı ortasına kadar uzatıldı. Günlük 30 tonluk tavan sınırıyla sürdürülen çalışmalarda, 19 Ağustos itibarıyla 800 tonluk rekolteye ulaşıldı. Sezon sonu hedefi ise 1.500 ton olarak açıklandı. Aigues-Mortes Turizm Ofisi tarafından yayımlanan takvime göre, iri tuz (gros sel) hasadı 11 Ekim’e kadar devam edecek.

YILLIK ÜRETİM 240 BİN TON

Groupe Salins bünyesinde faaliyet gösteren ve yıllık ortalama 240 bin ton tuz üreten Aigues-Mortes salinasının yanı sıra şirket, Rhône Nehri'nin doğusunda bulunan Salin-de-Giraud tesisini de işletiyor.

Elde edilen tuzlar gıda tüketiminin yanı sıra; Kışın yollardaki kar ve buzla mücadelede, kimya sanayisindeki endüstriyel süreçlerde, su arıtma sistemlerinde, hayvan yemi imalatında kullanılıyor.