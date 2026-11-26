Kış aylarında sofralardan eksik olmayan turunçgiller, C vitamini açısından önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Portakal ve mandalina en çok tercih edilen meyveler olsa da yapılan besin karşılaştırmasında listenin zirvesindeki isim farklı çıktı. Pomelo, içerdiği C vitamini miktarıyla diğer turunçgilleri geride bıraktı.

C VİTAMİNİ LİSTESİNİN ZİRVESİNDE POMELO VAR

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, 100 gram pomelo posasında yaklaşık 61 miligram C vitamini bulunuyor. Bu miktarla pomelo, portakal, greyfurt ve mandalinayı geride bırakarak dört meyve arasında ilk sıraya yerleşiyor.

Pomelo aynı zamanda potasyum ve flavonoidler bakımından da dikkat çekiyor. 100 gramında yaklaşık 38 kalori bulunan meyve, lif ve antioksidan içeriğiyle de beslenmede tercih edilebiliyor.

PORTAKAL VE MANDALİNA KAÇ MİLİGRAM C VİTAMİNİ İÇERİYOR?

C vitamini miktarında pomelonun ardından portakal geliyor. 100 gram portakal yaklaşık 53 miligram C vitamini içerirken greyfurtta bu miktar 31 miligram, mandalinada ise 27 miligram olarak hesaplanıyor. Portakal ayrıca lif, potasyum ve folat kaynağı olarak öne çıkıyor. Mandalina ise vücutta A vitaminine dönüştürülebilen beta-kriptoksantin bakımından dikkat çekiyor.