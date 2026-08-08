Günlük beslenmenin vazgeçilmezi olan süt, ne yazık ki pazar tezgahlarında veya market raflarında bazen hileli yöntemlerle hilesizmiş gibi sunulabiliyor. Kıvamını artırmak için nişasta, ömrünü uzatmak için soda ya da hacmini büyütmek için su eklenen sütlerin doğallığını gözle anlamak imkansız gibi görünse de çözüm sanılandan çok daha basit. Evdeki birkaç pratik eşyayla sütünüze su katılıp katılmadığını anında tespit edebilirsiniz.

SÜTE SU KATILDIĞI SADECE BÖYLE ANLAŞILIYOR

Sütünüzün suyla seyreltilip seyreltilmediğini anlamak için en etkili yöntemlerden biri alkol testidir. Bir kabın içerisinde süt ile alkolü 1:2 oranında karıştırıp birkaç dakika boyunca kuvvetlice çalkalayın. Eğer süt tamamen doğalsa, karışımın içinde anında beyaz pullanmalar ve tortular oluşmaya başlar. Sütün yapısında hiçbir değişim gözlenmiyorsa, maalesef tüketmeye çalıştığınız ürüne su karıştırılmış demektir.

BİR DAMLA İYOT İLE NİŞASTA HİLESİNİ YAKALAYIN

Üreticilerin sütün ağırlığını ve yoğunluğunu artırmak için başvurduğu bir diğer yöntem ise nişasta katmaktır. Sütte nişasta olup olmadığını anlamak için eczaneden alacağınız bir damla iyot yeterlidir.

BİR KAŞIK SÜTÜ ÇAKMAKLA ISITIN

Bir kaşık sütün altını çakmakla dikkatlice ısıtın. Isınan süt anormal bir şekilde aniden kalınlaşıp jölemsi bir kıvam alıyorsa içinde nişasta barındırıyor demektir.

KAĞIT MAVİYE YA DA KIRMIZIYA DÖNÜYORSA

Sütün bozulmasını önlemek ya da rengini beyazlatmak amacıyla yapılan kimyasal hileleri ortaya çıkarmak da oldukça kolay. Eczanelerden kolayca temin edebileceğiniz turnusol kâğıdını süte batırdığınızda kâğıdın rengi kırmızıya dönüyorsa süte asit, maviye dönüyorsa bozulmayı geciktirici soda katılmıştır

Suyla seyreltilen sütü tekrar beyazlatmak için tebeşir kullanılıp kullanılmadığını anlamak için ise sütün üzerine birkaç damla sirke damlatın. Eğer yüzeyde hızlıca köpükler ve kabarcıklar oluşuyorsa, sütün içinde tebeşir tozu var demektir.