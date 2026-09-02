Farklı ülkelerden uzman teknoloji ve tüketici yayınlarının yıl boyunca gerçekleştirdiği testler sonucunda verilen ödüllerde, akıllı telefon kategorisinin mutlak kazananı Xiaomi 17T Pro oldu.

Sektörün dev isimlerini geride bırakan model; güçlü donanım mimarisi, yüksek kaliteli ekranı, gelişmiş kamera sistemi ve uzun pil ömrünün sunduğu dengeli kombinasyonla jüriden tam not aldı.

ASYA PAZARI ÖN PLANA ÇIKTI

Katlanabilir ekran segmentinde ise en iyi cihaz ödülü Honor Magic V6'ya gitti. Uzmanlar, Honor'un yeni modelini üstün pil ömrü, yüksek performansı, gelişmiş ekran kalitesi ve suya ile toza karşı sağladığı dayanıklılık standartlarıyla kategorisinin lideri ilan etti.

Mobil fotoğrafçılık alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan Oppo Find X9 Ultra ise yenilikçi kamera mimarisiyle özel bir ödüle layık görüldü. EISA jürisi, Oppo'nun gelişmiş zum yeteneklerine sahip kamera sisteminin özel fotoğraf makinelerine güçlü bir alternatif oluşturduğuna dikkat çekti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise organizasyondan iki ayrı ödülle ayrıldı. Şirketin amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, yapay zekâ entegrasyonu alanında yılın en iyi akıllı telefonu seçildi. Cihazın Now Brief ve Now Nudge gibi akıllı asistan işlevlerinin yanı sıra sesli ve yazılı komutlarla görsel düzenlemeye imkan tanıyan Fotoğraf Asistanı ve makine öğrenimi tabanlı güvenlik altyapısı takdir topladı.

Şirket ikinci ödülünü ise kablosuz kulaklık kategorisinde Galaxy Buds4 Pro ile kazandı. Yapay zekâ destekli adaptif gürültü engelleme teknolojisi, siren seslerini tespit ederek anında geçiren güvenlik modu ve görüşme sırasındaki net ses iletim performansı kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında gösterildi.