Yakut kırmızısı taneleri ve mayhoş tadıyla bilinen nar, içerdiği besin öğeleri ve bitkisel bileşiklerle öne çıkıyor. Halk arasında "aril" olarak da adlandırılan nar taneleri; C vitamini, folat, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra iltihap önleyici (anti-enflamatuar) yağ asitleri barındırıyor.

HÜCRESEL DÜZEYDE KORUMA SAĞLIYOR

Nara canlı kırmızı rengini veren antosiyaninler başta olmak üzere yüksek orandaki flavonoidler, güçlü birer antioksidan görevi görüyor. Bu bileşikler, hücre hasarına ve kronik hastalıklara yol açabilen serbest radikalleri etkisiz hale getirerek oksidatif stresle mücadele ediyor.

Uzmanlar, bu antioksidanların cilt, prostat ve kolon kanserlerinin önlenmesine katkıda bulunabileceğini; ayrıca hava kirliliği ve sigara dumanı gibi çevresel toksinlerin verdiği hücresel hasarın onarılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

KALP VE SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDA SAĞLIYOR

Avokado ve balık yağına bitkisel bir alternatif oluşturan nar tanelerindeki iltihap önleyici yağ asitleri, kalp ve damar sağlığını destekliyor. Yüksek diyet lifi içeriğiyle sindirim sistemini düzenleyen nar, aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Meyvenin içerdiği antimikrobiyal özellikli bileşiklerin ise yara iyileşmesini hızlandırdığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve ön araştırmalara göre alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruma sağlayabileceği ifade edildi.

NAR SUYU TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTA

Taze nar tanelerine kıyasla daha pratik ve konsantre bir seçenek olan nar suyu, besin maddelerinin çoğunu korumasına rağmen daha yüksek kalori ve şeker içeriyor. Araştırmalar, nar suyunun tansiyonu ve damar plaklarını azaltmada güçlü bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Ancak tanelerdeki liften yoksun olması nedeniyle uzmanlar, aşırı şeker alımını önlemek adına günlük nar suyu tüketiminin yaklaşık 180 mililitre (6 ons) ile sınırlandırılmasını tavsiye ediyor.