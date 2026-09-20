Tuvaletlerde zamanla oluşan kireç birikintileri, temizlenmesi zor tabakalar meydana getirebiliyor. Klor bazlı çamaşır suyu bakterilere karşı kullanılmasına rağmen kireç tortularını çözmüyor ve klozet yüzeyine zarar verebiliyor.

ÇAMAŞIR SUYU KİRECİ NEDEN ÇIKARMIYOR?

Kireç, mineral birikintilerinden oluştuğu için klor bazlı çamaşır suyunun kullanılması bu tabakayı ortadan kaldırmıyor. Ticari kireç temizleyicilerin bazılarında ise hidroklorik veya sülfamik asit gibi maddeler bulunabiliyor.

Temizlik uzmanı ve çevre aktivisti Sophie Craik, kireç birikintilerine karşı sitrik asidin kullanılabileceğini belirtti. Sitrik asit, asidik yapısı sayesinde kireç tabakasındaki alkali minerallerle etkileşime girerek birikintilerin parçalanmasını sağlıyor.

50 GRAM SİTRİK ASİT VE KABARTMA TOZU KULLANILIYOR

Craik’in aktardığı yöntemde klozetin kireç bulunan bölümlerine yaklaşık 50 gram sitrik asit serpiliyor. Ardından üzerine aynı miktarda kabartma tozu ekleniyor. İki maddenin tepkimeye girmesinin ardından birkaç dakika bekleniyor. İşlemin sonunda kalan kireç tabakasının bir tuvalet fırçasıyla ovulması gerekiyor. Bu yöntem özellikle klozetin duvarlarında biriken kireç kalıntılarının temizlenmesi amacıyla kullanılıyor.

SİRKE VE KOLA YERİNE NEDEN SİTRİK ASİT?

Kireç temizliğinde sirke ve kola gibi ürünler de sık kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Craik ise sitrik asidin kireç kalıntılarını gidermede daha etkili ve ekonomik bir seçenek olduğunu belirtti. Uzman, klor bazlı çamaşır suyunun kireç çözme amacıyla kullanılmasının beklenen sonucu vermediğini, sitrik asidin ise mineral birikintilerini doğrudan parçalamaya yardımcı olduğunu ifade etti.