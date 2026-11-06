Sağlıklı beslenmenin temel unsurları olan meyve ve sebzelerde kullanılan zirai ilaçlar (pestisitler), ürünlerin yüzeyinde kimyasal kalıntılar bırakabiliyor. Bilimsel araştırmalar, yaygın olarak uygulanan yalnızca musluk suyunda yıkama yönteminin bu kalıntıları tamamen gidermede yetersiz kaldığını gösteriyor.

Artan endişelerle birlikte besinleri kimyasal tabakalardan arındırmak için doğal yöntemlere başvuruluyor.

TUZLU SU YÖNTEMİ

Besinlerdeki pestisit tabakasını arındırmak için başvurulan pratik yöntemlerin başında tuzlu su uygulaması geliyor. Ilık suya eklenen tuz, kimyasal tabakanın yapısını zayıflatarak yüzeyden ayrılmasını kolaylaştırıyor.

Ürünlerin tuzlu suda kısa süre bekletildikten sonra soğuk suyla durulanması, hem besinlerin doğal yapısını ve lezzetini muhafaza ediyor hem de kalıntı miktarını azaltıyor.

KIRMIZI ŞARAP KARIŞIMI

Geleneksel temizlik yöntemlerinin dışında, kırmızı şarabın içeriğindeki organik asitler ve antioksidanlar da temizleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bu bileşenler, pestisitlerin koruyucu tabakasının parçalanmasına yardımcı oluyor.

Meyve ve sebzelerin şarap katkılı karışımda kısa süre tutulmasının kalıntıları azalttığı, ancak işlemin ardından ürünlerin bol su ile iyice durulanması gerektiği belirtildi.