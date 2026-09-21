Anchorage’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Whittier’da günlük yaşam Begich Towers adlı dev yapı etrafında şekillendi. Kasabaya kara yoluyla ulaşım ise dağın içinden geçen yaklaşık 4 kilometrelik tek bir tünel üzerinden sağlanıyor. Tünelin gece kapanmasıyla Whittier’ın kara bağlantısı sabaha kadar kesiliyor.

KASABANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TEK BİNADA YAŞIYOR

Whittier nüfusunun büyük bölümü Begich Towers’ta yaşıyor. Kasabanın neredeyse tek konut alanı olan binada Whittier Belediye Başkanı Dave Dickason ve eşi Anna da ikamet ediyor. Yapının içerisinde market, postane ve noter gibi günlük ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar bulunuyor. Sakinler bunlara binadan çıkmadan, asansörü kullanarak ulaşabiliyor.

DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTI NEDEN GECE KESİLİYOR?

Whittier’a ulaşımı sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik tünel gece saatlerinde kapanıyor. Böylece kasabanın kara yoluyla dış dünyaya bağlantısı sabaha kadar kesilmiş oluyor. Kasaba sakinlerinden Lee Shuford, ilk zamanlarda özellikle acil bir durumda tünelden çıkamama düşüncesinin ürkütücü geldiğini ancak zaman içerisinde bu duruma alıştıklarını belirtti.

YAKLAŞIK 300 KİŞİ BİRLİKTE YAŞIYOR

Whittier’da yıl boyunca yaklaşık 300 kişi yaşıyor. Kasabadaki sosyal imkanlar, özellikle gençler açısından sınırlı olsa da sakinlerin büyük bölümü günlük hayatını aynı yapı çevresinde sürdürüyor. Belediye Başkanı Dickason, büyük şehirlerdeki imkanlara ihtiyaç duymadıklarını ve küçük bir topluluk halinde yaşamanın insanları birbirine yakınlaştırdığını ifade etti.

Kasabada büyüyen ve eğitimini tamamladıktan sonra geri dönen Victor Shen de Whittier’da bir topluluk için gerekli gördükleri imkanların bulunduğunu söyledi. Shen, bu nedenle kasabayı kendi evleri olarak gördüklerini belirtti.

ÇOCUKLAR OKULA NASIL GİDİYOR?

Whittier’da 3 ile 18 yaş arasındaki yaklaşık 50 öğrencinin eğitim gördüğü bir okul bulunuyor. Okul, Begich Towers’a bir tünelle bağlandığı için öğrenciler dışarıdaki hava koşullarına çıkmadan binadan okula geçebiliyor. Öğretmen Lindsey Erk, küçük öğrenci topluluğu sayesinde hiçbir çocuğun gözden kaçmadığını ve herkesin yakından takip edilebildiğini söyledi.