ABD Ulusal Parçacık Fiziği Laboratuvarı Fermilab'ın Muon g-2 deneyi için gerekli olan 15 metre çapındaki dev elektromıknatıs halkası, zorlu bir lojistik operasyonla nakledildi. New York'taki Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'ndan Illinois'teki Fermilab tesislerine kadar uzanan 5 bin 150 kilometrelik yolculuk, bilim tarihinin en karmaşık taşıma süreçlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Normal karayolu taşımacılığı için çok büyük olan ve hassas yapısı nedeniyle parçalara ayrılamayan devasa halka; kamyon, vinç, mavna ve nehir gemilerinin kullanıldığı 35 günlük bir operasyonla hedefine ulaştırıldı. Parçacık fiziği deneyinin başarısı için tek bir bükülme veya deformasyona bile uğramaması gereken yük, deniz ve nehir rotaları kullanılarak emniyete alındı.

DEVASA VE HASSAS ELEKTROMIKNATIS NEDEN SÖKÜLEMEDİ?

Muon g-2 deneyi kapsamında atom altı parçacıkların incelenmesinde kullanılacak olan elektromıknatıs halkası, son derece yüksek hassasiyet standartlarına göre tasarlandı. Yükün en ufak bir bükülme, eğilme veya açısal deformasyona uğraması, laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek hassas ölçümleri ve bilimsel deneyin tüm geleceğini tehlikeye atabilecek bir risk barındırıyordu.

Yapının hassas hizalanmasının bozulma ihtimali nedeniyle sökülerek parçalar halinde taşınması imkansız görüldü. Halkanın tam olarak hazırlandığı biçimiyle varış noktasına ulaştırılması zorunlu olduğu için mühendisler, yapıyı 45 tonluk özel bir metal çerçeveye sabitleyerek nakil sırasında tamamen düz kalmasını sağlayan özel bir koruma mekanizması geliştirdi.

KARA, DENİZ VE NEHİRLERİ AŞAN 35 GÜNLÜK ZORLU ROTA

Operasyon, halkanın Brookhaven bölgesinden özel uyarlanmış bir kamyonla çıkarılmasıyla başladı. Long Island'daki William Floyd Parkway üzerinden ilerletilen yük, devasa bir vinç yardımıyla karayolundan alınarak mavnaya aktarıldı. Su yolunun tercih edilmesi mesafe olarak rotayı uzatsa da dar yollardan ve keskin virajlardan kaçınmayı mümkün kıldı.

Doğu kıyısı boyunca ilerleyen mavna, Florida açıklarından geçip Meksika Körfezi'ne girdi ve ardından Tennessee-Tombigbee Su Yolu sistemine ulaştı. Sırasıyla Mississippi, Illinois ve Des Plaines nehirlerini aşan sevkiyat, Illinois eyaletinin Lemont bölgesine ulaşarak su yolculuğunu tamamladı.

SON AŞAMA VE BİLİMSEL LOJİSTİĞİN BAŞARISI

Lemont'ta yeniden özel karayolu taşıma aracına yüklenen 15 metrelik dev halka için son etap gece saatlerinde yürütüldü. Trafiğin engellenmemesi ve taşıma güvenliğinin maksimum düzeyde tutulması amacıyla üç gece boyunca karayolunda santim santim ilerleyen konvoy, zorlu rotayı tamamladı.

Devasa mıknatıs halkası, herhangi bir hasar veya deformasyona uğramadan Fermilab arazisine giriş yaptı. Fizik araştırmasını ağır taşımacılık ve mühendislik başarısına dönüştüren bu 35 günlük operasyon, büyük bilimsel projelerde ekipman naklinin de deneyin kendisi kadar karmaşık bir süreç olduğunu kanıtladı.