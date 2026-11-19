Hint ve Pasifik Okyanuslarının tropikal sularında geniş bir yaşam alanına sahip olan çift benekli kraliçe balığı, istavritgiller (Carangidae) familyasında yer alıyor. Doğu Afrika ve Kızıldeniz’den Hawaii’ye, kuzeyde Japonya’dan güneyde Avustralya’ya kadar uzanan kuşakta görülen tür, Vietnam’ın Tonkin Körfezi ile orta ve güney kıyılarında da avlanıyor.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ GÖVDESİNDEKİ BENEKLER

Kıyı suları, mercan resifleri ve acı su bölgelerinde yaşayan balık, mekik şeklindeki yassı gövdesi, mavi-gri sırtı ve gümüşi beyaz karnıyla biliniyor. Türü diğer balıklardan ayıran en belirgin özellik ise gövdesinin her iki yanında, yanal çizginin alt ve üst kısmında dikey olarak sıralanan 5 ila 8 adet siyah veya koyu gri benek. Ortalama 60 santimetre uzunluğunda olan yetişkin bireyler, 110 santimetre boya ve 11 kilogram ağırlığa kadar ulaşabiliyor.

YÜKSEK PROTEİN KAYNAĞI

Küresel balık veri tabanı FishBase verilerine göre çift benekli kraliçe balığı, kas dokusunun inşası ve onarımı için nitelikli bir hayvansal protein kaynağı sunuyor. 100 gram balık etinin tahmini besin değerleri şu şekilde ölçülüyor:

Protein: 20,1 g

Selenyum: 44,5 mcg

Kalsiyum: 34,6 mg

Çinko: 0,82 mg

Demir: 0,738 mg

Omega-3: 0,154 g

İçeriğindeki selenyum ile tiroid ve bağışıklık sistemini, demir ve çinko ile kan yapımı ve metabolizmayı destekleyen balık, kalp ve beyin sağlığına katkı sunan omega-3 yağ asitlerini de barındırıyor. Ancak bu türdeki omega-3 miktarının somon, sardalya ve ringa gibi yağlı balıklara oranla daha düşük seviyede kaldığı kaydediliyor.

KRAL USKUMRU VE KARIŞTIRILMAMALI

Vietnam’da "ca thu be" olarak adlandırılan tür, isminin "kral uskumru" ile olan benzerliği nedeniyle tüketicilerde cıva endişesine yol açabiliyor. Bilimsel adı Scomberomorus cavalla olan kral uskumru, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yüksek cıva içeriği gerekçesiyle hamilelerin, emziren annelerin ve küçük çocukların uzak durması gereken balıklar arasında gösteriliyor.

Tamamen farklı bir familyaya ait olan çift benekli kraliçe balığı için ise kral uskumruya ait cıva verileri geçerli sayılmıyor. Deniz balıklarının kas dokusunda metilcıva formunda biriken ve çocukların sinir sistemi gelişimini etkileyebilen ağır metaller konusunda, Vietnam pazarındaki çift benekli kraliçe balıklarının tüketimini sınırlandırmayı gerektirecek yeterli analiz verisi bulunmuyor.

TAZESİNİ TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Buğulama, ızgara, yahni ve çorba olarak pişirilen balığın güvenle tüketilebilmesi için satın alma ve saklama kurallarına uyulması gerekiyor.

Uzman verileri; taze balık seçiminde gözlerin berraklığı, solungaçların kırmızı rengi, etin sıkılığı ve doğal kokusunun belirleyici olduğuna işaret ediyor. Soğuk zincirde saklanıp iyice pişirilerek tüketilmesi gereken ürünlerin yanı sıra, kirleticilere maruz kalma riskini azaltmak için sofralarda düşük cıva oranlı farklı balık türlerine yer verilmesi öneriliyor.