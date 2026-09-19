Türkiye'nin yıllardır milyonlarca dolar ödeyerek ithal ettiği o mucizevi ürün, artık yerli çiftçinin yeni kazanç kapısı oldu. Bakımı neredeyse sıfır masraf gerektiren, ne yoğun sulama ne de ekstra gübreleme isteyen bu özel bitki, tarlasına eken üreticilere rekor kazanç vaat ediyor. Yalnızca meyvesiyle değil, çöpe atılan çekirdeğiyle de dev bir şifa deposuna dönüşen bu tarımsal yatırım, Güneydoğu'dan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada hızla yayılmaya başladı.

ÇİFTÇİNİN YENİ GÖZDESİ OLDU

Türkiye'de tüketimin büyük bölümü yurt dışından karşılanan ve Arap coğrafyasının simgesi haline gelen hurma, artık Anadolu topraklarında yükselen yeni bir ekonomi haline geldi. Çöl iklimine dayanıklılığı ve bakım maliyetlerinin düşüklüğüyle bilinen hurma fidesi ekimi, son dönemde yüksek getiri arayan Türk çiftçisinin en gözde tercihlerinden biri oldu.

HURMA BAHÇELERİ KURMAYA BAŞLADILAR

Gelişen pazar ve artan talep verileri, yerli üretimin ne denli kritik bir fırsat olduğunu gözler önüne seriyor. 2019 yılında 37 bin 500 ton seviyesinde olan ithalat miktarı, takip eden yıllarda 40 bin ton barajını aşarak son dönemde 54 bin 458 tona kadar tırmandı. Yurt dışına giden bu devasa kaynağı yerli üretime yönlendirmek isteyen girişimciler ise Türkiye'nin uygun iklim kuşaklarında hurma bahçeleri kurmaya başladı.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari gibi illerimizde kurulan geniş hurma bahçeleri hem yerel pazarda hem de ulusal ölçekte yoğun ilgi görüyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte rafine şekere alternatif olarak görülen hurma, sadece bir tatlı seçeneği olmakla kalmıyor. Sindirim sistemini düzenleyici ve vücudu destekleyici etkileriyle bilinen bu meyvenin çekirdeği de adeta gizli bir mucize barındırıyor.

Özellikle Medine hurmasının çekirdeği kurutulup toz haline getirildikten sonra yoğurda karıştırılarak tüketildiğinde güçlü bir antioksidan takviyesine dönüşüyor. İçerdiği fenolik bileşikler ve yüksek lif oranı sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olan bu özel karışım, metabolizmayı hızlandırarak kabızlık ve kilo kontrolü sorunlarına karşı doğal bir destek sağlıyor. Hem ekonomiye hem de sağlığa büyük katkı sunan hurma yetiştiriciliği, önümüzdeki dönemde Türkiye tarımının en parlak yatırımlarından biri olmaya aday gösteriliyor.