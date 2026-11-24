Alışılmış kırmızı, yeşil ve sarı elmaların aksine dış kabuğu gece kadar koyu, içi ise bembeyaz ve bal tadında olan bu nadir meyve, lüks tüketimin yeni simgesi haline geldi. Çin'in özerk bölgesi Tibet'in Nyingchi kentindeki yüksek rakımlı dağlarda yetişen bu özel tür, hem dayanıklılığı hem de pazar değeriyle görenleri şaşkına çeviriyor.

NE EKSTRA SU İSTİYOR NE DE ÖZEL BAKIM

Siyah elmayı diğer tarım ürünlerinden ayıran en çarpıcı özellik, doğanın en sert koşullarına tek başına meydan okuyabilmesi. Deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikte, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının zirve yaptığı bölgelerde yetişen ağaçlar, yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalarak meyveye o eşsiz koyu rengini veriyor. Soğuğa, kuraklığa ve zararlı böceklere karşı doğal bir dirence sahip olan bu ağaçlar, ekstra sulamaya ya da kimyasal ilaçlamaya ihtiyaç duymadan verim verebiliyor.

TANESİ 2 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Üretim süreci zahmetsiz olsa da meyve vermesi sabır gerektiren siyah elma ağaçları, dikildikten ancak 8 yıl sonra tam verime ulaşıyor. Hasat dönemi yılda sadece iki ayla sınırlı olan ve üretiminin yalnızca yüzde 30'u lüks pazar standartlarını karşılayabilen bu meyve, raflarda altın değerinde işlem görüyor. Tanesi 10 ile 40 dolar (500 lira ile 2 bin lira) arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Siyah Pırlanta elmaları, günlük bir meyve tüketiminden ziyade zenginlerin sofralarında lüks bir ikramlık ve özel kutularda prestijli bir hediye olarak alıcı buluyor.

STANDART ELMALARDAN ÇOK DAHA TATLI VE GEVREK

Görünümüyle olduğu kadar tadıyla da fark yaratan bu özel tür, standart elmalara kıyasla çok daha yüksek bir doğal şeker oranına sahip. Isırıldığında gelen gevrek dokusu ve yoğun bal aromasıyla öne çıkan meyve, özellikle Pekin, Şanghay ve Guangzhou gibi büyük metropollerdeki seçkin süpermarketlerde daha hasat edilmeden ön siparişle tükeniyor.