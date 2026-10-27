Trakya’nın bereketli topraklarında modern tarım teknikleriyle kurulan kapama ceviz bahçelerinde hasat heyecanı zirveye ulaştı. Bölge iklimine tam uyum sağlayan ve hem besin değeri hem de piyasa değeriyle dikkat çeken siyah ceviz ağaçları, bu yıl üreticisine altın çağını yaşatıyor. Tam verim çağına giren bahçede ağaç başına ortalama 50 kilogram ürün alınırken, hasadın kalitesi ve rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE SIFIR MALİYETLİ SULAMA

Bölgedeki su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında kurulan örnek bahçede, enerji maliyetleri tamamen devre dışı bırakıldı. Kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde damla sulama sistemi sıfır elektrik maliyetiyle çalıştırılırken, düzenli beslenen ağaçlar kabuklu ağırlığı 18-22 gramı bulan iri ve dolgun meyveler verdi. Aromatik yapısı, yüksek antioksidan değeri ve dayanıklı kabuğuyla öne çıkan siyah cevizler, hem iç piyasada hem de toptancılar nezdinde yoğun talep görüyor.

HER AĞAÇTAN 50 KİLO HASAT EDİLİYOR

Hasat mesaisinin sürdüğü bahçede dalından düşen mahsulü toplayan üretici Mehmet Kaya, bu sezon yakalanan verimden son derece memnun olduklarını belirtti. Bahçeye bölgenin iklim şartlarına en uygun fidanları seçtiklerini belirten Kaya, "Siyah ceviz fidanlarımız artık tam oturmuş durumda. Geçen yıllarda verim iyiydi ama bu sene adeta rekor kırdık; ağaç başına net 50 kilogram mahsul topluyoruz" dedi.

ÇİFTÇİ SIFIR MASRAFLA SERVET KAZANIYOR

Güneş enerjili sulama sistemi sayesinde en büyük giderimiz olan elektrik faturasını sıfıra indirdik diyen Kaya, "Düzenli bakım, doğru budama ve sıfır enerji maliyeti birleşince hem ürünün kalitesi hem de cebimize kalan kazanç arttı. Trakya toprağı doğru teknikle işlendiğinde karşılığını fazlasıyla veriyor" açıklamasında bulundu.

Makineli silkme yöntemiyle hız kazanan hasat mesaisinin ardından toplanan siyah cevizler, kabuk soyma ve kurutma tesislerine gönderilerek pazara sunulmaya hazır hale getiriliyor. Bölgedeki diğer üreticilere de alternatif gelir kaynağı olarak örnek teşkil eden bahçede, hasat mesaisinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.