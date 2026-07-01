Projeyi üstlenen ABD merkezli Overland AI şirketi, yaklaşık 20 milyon dolarlık üretim sözleşmesi kapsamında ilk araçları 2027 yılının başlarında teslim etmeyi planlıyor. Bu anlaşma, ABD ordusunun seri üretime geçen ilk tam otonom kara aracı programlarından biri olarak öne çıkıyor.

ASKER OLMADAN GÖREV YAPACAK

Yeni nesil araçlar, Marine Air Defense Integrated System (MADIS) hava savunma sistemi için lojistik destek sağlayacak. Araçlar; zorlu arazi koşullarında mühimmat, yedek parça ve diğer kritik malzemeleri ön hatta ulaştırabilecek.

Yapay zeka destekli yazılım sayesinde araçlar çevrelerini analiz ederek rotalarını kendileri belirleyebiliyor, engellerden kaçınabiliyor ve operatör müdahalesi olmadan görevlerini yerine getirebiliyor. Böylece özellikle insansız hava araçları tehdidinin yüksek olduğu bölgelerde askerlerin tehlikeye girmesi azaltılacak.

2027'DE GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Sözleşme kapsamında üretilecek araç sayısı açıklanmasa da ilk etapta bir düzineden fazla otonom kara aracının teslim edilmesi planlanıyor. Sistemler, mevcut taktik araçların yerini almak yerine onlarla birlikte çalışacak ve özellikle hava savunma birliklerinin ikmal görevlerini üstlenecek.

ABD Deniz Piyadeleri, bu programla birlikte otonom kara araçlarının sahadaki kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Yetkililere göre yapay zekâ destekli sistemler gelecekte yalnızca lojistikte değil, keşif ve farklı muharebe görevlerinde de kullanılabilecek.