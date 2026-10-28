Yılanın kendisini avlamak isteyen canlılardan kurtulmak için kullandığı bu yöntem, alışılmış sürüngen hareketlerinden oldukça farklı. Vücudunu belirli aralıklarla yerden kaldıran yılan, başını ve kuyruğunu kullanarak art arda taklalar atıyor. Böylece kısa sürede bulunduğu noktadan uzaklaşabiliyor.

TEHLİKEYİ GÖRÜNCE TAKLA ATMAYA BAŞLIYOR

Güneydoğu Asya'da görülen küçük kamış yılanlarının (Pseudorabdion longiceps) bu hareketi, bilimsel gözlemlere konu oldu. Yılan, tehdit algıladığında başını ve kuyruğunu vücuduna doğru bükerek halka benzeri bir şekil oluşturuyor.

Ardından gövdesini ileri doğru fırlatıp kendi üzerinde dönmeye başlıyor. Birbiri ardına gerçekleşen bu hareketler, yılanın yerde yuvarlanan bir tekerlek gibi ilerlemesini sağlıyor.

Özellikle açık alanlarda avcılardan kaçmaya çalışan küçük yılanlar için bu yöntemin önemli bir avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

SANİYEDE 3,69 METRE HIZA ULAŞIYOR

Japonya'daki Toho Üniversitesi araştırmacıları, bu sıra dışı kaçış hareketinin nasıl gerçekleştiğini anlamak için yılanları farklı açılardan kameraya aldı. Görüntülerin ayrıntılı analizinde, yılanların yuvarlanırken saniyede 1,72 ile 3,69 metre arasında hıza ulaşabildiği belirlendi.

Bu değerler, normal sürünme sırasında ölçülen en yüksek hızın yaklaşık dört katına karşılık geliyor. Araştırmacılar ayrıca yılanların yalnızca 20 santimetre genişliğindeki bir parkurda bile yönlerini kaybetmeden ilerleyebildiğini gözlemledi.

En şaşırtıcı ayrıntılardan biri ise yılanların hareket sırasında başlarını büyük ölçüde sabit tutabilmesi oldu. Gövdelerinin arka bölümü hızla dönerken başlarının ileriye dönük kalması, çevrelerini takip etmelerine ve hareketlerini kontrol etmelerine yardımcı oluyor.

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, bu davranışın avcılardan hızla uzaklaşmayı sağladığı belirtilirken neden yalnızca bazı yakın akraba yılanlarda görüldüğünün henüz bilinmediği vurgulandı. Araştırmacılar, hareketin arkasındaki anatomik ve sinirsel mekanizmaları daha ayrıntılı incelemeyi hedefliyor.