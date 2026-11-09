New York'un sakin kasabalarından Earlton'da yaşayan eski motokros yarışçısı Damon Baehrel, gastronomi dünyasında eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Şefin kendi adını taşıyan restoranında yer bulabilmek için tam 5 yıllık bekleme listesini göze almak gerekiyor. Dışarıdan sıradan bir kır evinin bodrum katı gibi görünen mekan, dünya çapında ünlü isimleri ve zengin bir müşteri kitlesini ağırlıyor.

NE GARSON VAR NE TABELASI

Mekanda garson veya mutfak personeli bulunmuyor; Baehrel her gece yalnızca 18 konuk için 15 çeşitlik menüyü tek başına hazırlayıp servis ediyor. Menüdeki hiçbir ürün dışarıdan alınmıyor; tamamı şefin 12 dönümlük arazisinden toplanıyor. Raflarında toz haline getirilmiş eğrelti otları ve turşulanmış akçaağaç yaprakları bulunan mutfakta, hazırlığı tam bir yıl süren meşe palamudu külahında patlıcan dondurması gibi sıra dışı lezzetler sunuluyor.

REZERVASYON İÇİN 5 YIL BOYUNCA BEKLENİYOR

Yılda yaklaşık 750 bin dolar (42 bin 170 TL) ciro yapan bu bodrum restoranı ne reklama para harcıyor ne de tanıtım yapıyor. Rezervasyonların yalnızca doğrudan e-posta yoluyla kabul edildiği mekana gelebilmek için 48 farklı ülkeden konuklar saatlerce yolculuk yapıyor. Hiçbir profesyonel aşçılık eğitimi almayan Baehrel, doğadan topladıklarıyla kurduğu bu mütevazı bodrum katında dünyanın en ayrıcalıklı yemek deneyimlerinden birini yaşatmaya devam ediyor.