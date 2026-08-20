Toprak faktörünü tamamen ortadan kaldıran sıra dışı bir tarım projesi Kayseri’de hayata geçti. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, bölgedeki asitli toprak eksikliğini zekice bir yöntemle aştı. 5 yıldır sürdürülen akademik çalışmalar sonucunda, İspanya ve Hollanda’dan ithal edilen türlere alternatif oluşturacak yerli yaban mersini üretimi saksılara taşındı.

12 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIMLA SAKSIDA TARIM

Kayseri’nin İncesu ilçesinde ailesiyle birlikte 38 dekarlık dikili alanda üretime başlayan Gürcan, tam 17 bin adet 35 litrelik özel saksıda yaban mersini yetiştiriyor. Yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla kurulan ve bankadan 5,5 milyon liralık sübvansiyonlu kredi desteği alınan projede temel gaye; küçük arazisi olan vatandaşların da kolayca uygulayabileceği bir model geliştirmek.

HEDEF SAKSI BAŞINA 3 KİLOGRAM VERİM

Gece ve gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkının yaban mersini için büyük bir avantaja dönüştüğünü belirten Gürcan, hiç tarımsal ilaç kullanmadan tamamen sağlıklı ürün elde ettiklerini vurguladı. İlk yıllarda saksı başına 1 kilogram olan verimin, bitkilerin olgunlaşmasıyla 3 kilograma çıkarılması hedefleniyor. AR-GE alanında 30 farklı çeşidin melezleme çalışmaları da aralıksız sürüyor.

KİLOSU 400 LİRADAN ALICI BULUYOR

Piyasada kilogramı minimum 400 liradan alıcı bulan yaban mersinini Kayseri marketlerinde 250 ila 350 lira bandında tüketiciye ulaştırmak istediğini belirten Gürcan, ürünü daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Aile işletmesinde hemşire kardeşi ve annesinin desteğiyle üretim yapan akademik girişimci, bahçede düzenlediği “kendin topla” etkinlikleriyle de özellikle çocukları doğayla buluşturuyor.