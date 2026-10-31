Doğu Avrupa’da son dönemde kayda geçen iki farklı mantar olayı, ulaştıkları sıra dışı ebatlarla gündeme geldi. Ukrayna’da özel olarak yetiştirilen dev kültür mantarının ardından, Polonya’daki ormanlık alanda da 2,5 kilogramı aşan yabani bir çörek mantarı bulundu.

İŞ YERİNDE YETİŞTİRİLEN MANTAR SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Ukrayna’da bir işletme bünyesinde standart ölçülerin çok üzerinde yetiştirilen kültür mantarı, bir çalışanın Threads platformunda yaptığı paylaşımla duyuruldu. Mesai sırasında mantarın büyüklüğünü fark eden personelin kaydettiği görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Çalışanların devasa boyutundan ötürü 'mangallık' adını verdiği mantarın görselleri platformda yoğun etkileşim aldı.

POLONYA ORMANLARINDA 2,5 KİLOLUK YABANİ TÜR

Benzer bir büyüklük kaydı da Polonya’nın güneyinde yer alan Piwniczna Orman İşletmesi sahasında tespit edildi. Arazide inceleme yapan bir toplayıcı, ağırlığı 2,54 kilograma ulaşan dev bir çörek mantarı buldu.

Uzmanların incelemesinde mantarın gövde çevresi en kalın noktasında 47 santimetre olarak ölçüldü. Yapılan kontrollerde, mantarın dokusunda herhangi bir larva tahribatına rastlanmadığı ve türün yapısal özelliklerini bütünüyle koruduğu rapor edildi.