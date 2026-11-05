Türk mutfağının en sevilen tatlısı sütlaç, az malzemeyle yapılmasına rağmen kıvam tutturması en zor lezzetlerden biri. Buzdolabına giren sütlacın taş kesilmesini engelleyen ve pastane vitrinlerindeki o pürüzsüz akışkanlığı sağlayan profesyonel sırlar ortaya çıktı.

PİRİNCİN SUYUNU SAKIN BİTİRMEYİN

İlk kritik hata pirinci haşlarken yapılıyor. Pirinçlerin suyunu son damlasına kadar çekmesini beklemek sütlacın kuruyup lapa olmasına yol açıyor. Tencerede hafif sulu bir pay bırakıp sütü azar azar eklemek, tanelerin çatlamadan sütle tamamen özleşmesini sağlıyor.

NİŞASTAYI ASLA SICAKLA BULUŞTURMAYIN

Kıvamın pürüzsüz olması için nişastanın kesinlikle soğuk sütle pürüzsüz hale gelene kadar açılması şart. Doğrudan tencereye atılan veya ılık sıvıyla karıştırılan nişasta anında topaklanarak tatlının dokusunu tamamen bozuyor.

OCAKTAN İNDİRİRKEN BOZA GİBİ OLMALI

En büyük yanılgı ise sütlacı ocaktayken koyulaştırmaya çalışmak. Nişasta ve pirinç soğudukça kendi kendine katılaşır. Bu yüzden sütlaç ocaktan alınırken mutlaka hafif akışkan, sulu bir boza kıvamında bırakılmalı. Kaselerde oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına giren tatlı, taşlaşmadan kaşığa krema gibi gelen o kusursuz formuna kavuşuyor.