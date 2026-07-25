Yüzyıllar boyunca kurtları tuzaklara sürüklemek için kullanılan basit bir avcılık yöntemi, bugün çiftlik hayvanlarını koruyan etkili ve ölümcül olmayan bir çözüme dönüştü.

Bilim insanları, "fladry" adı verilen ve rüzgârda sallanan kumaş şeritlerinden oluşan sistemi geliştirerek kurtlarla insanlar arasındaki çatışmaları azaltmayı hedefliyor.

Araştırmalar, kurtların bu alışılmadık görsel bariyeri geçmekte tereddüt ettiğini ve özellikle çiftlik hayvanlarının bulunduğu alanlardan uzak durmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu sayede meralar ve hayvan barınakları, özellikle yavrulama dönemlerinde geçici olarak korunabiliyor.

Avcılık yönteminden koruma sistemine

Fladry'nin geçmişi Doğu Avrupa ve Rusya'ya uzanıyor. Avcılar, direklere bağladıkları renkli kumaş şeritlerini kullanarak kurtları belirli yönlere sürüklüyor ve tuzaklara yönlendiriyordu. Hareket eden bayrakların oluşturduğu sıra dışı görüntü, kurtların bu sınırı aşmak istememesine neden oluyordu.

Yıllar sonra araştırmacılar aynı davranışın tersine kullanılabileceğini düşündü. Amaç artık kurtları avlamak değil, onları çiftlik hayvanlarından uzak tutmaktı. Böylece eski bir avcılık tekniği, modern yaban hayatı yönetiminin araçlarından biri haline geldi.

Kurtların geri dönüşü yeni çözümleri zorunlu kıldı

1990'lı yıllarda Yellowstone Milli Parkı ve Idaho'da yürütülen yeniden yerleştirme programlarının ardından kurt popülasyonları Kuzey Kayalık Dağları'nda yeniden artış göstermeye başladı.

Bu gelişme doğa koruma açısından önemli bir başarı olarak değerlendirilirken, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için yeni bir sorun yarattı. Kurt saldırılarının artması üzerine uzmanlar, öldürücü yöntemlere başvurmadan hayvanları koruyabilecek alternatif çözümler üzerinde çalışmaya başladı. Fladry de bu yöntemlerden biri olarak öne çıktı.

Deneylerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi

Araştırmacılar, parlak renkli kumaş şeritlerini naylon ip üzerine dizerek meraların çevresine yerleştirdi. Kontrollü deneylerde kurtların, diğer tarafta yiyecek bulunmasına rağmen bayrak hattını geçmekte uzun süre tereddüt ettiği gözlemlendi.

Saha çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edildi. Kanada'nın Alberta bölgesinde kurtlar defalarca bayraklara yaklaşmasına rağmen korunan otlaklara girmedi.

Ancak araştırmalar yöntemin kalıcı bir çözüm olmadığını da ortaya koydu. Idaho'daki uzun süreli denemelerde bazı kurtlar birkaç hafta sonra bariyeri aşmayı öğrendi ve yeniden hayvan saldırıları yaşandı.

Neden işe yarıyor?

Bilim insanlarına göre fladry'nin etkisi korkudan değil, kurtların doğasında bulunan temkinli davranıştan kaynaklanıyor.

Kurtlar çevrelerindeki olağan dışı nesneleri inceleme eğiliminde olduğu için hareket eden kumaş şeritleri karşısında uzun süre durup kokluyor, gözlem yapıyor ve geçiş konusunda kararsız kalıyor. İşte bu gecikme, çiftlik sahiplerine hayvanlarını korumaları için kritik bir zaman kazandırıyor.

Özellikle buzağı ve kuzu doğumlarının yaşandığı dönemlerde ya da hayvanların gece belirli alanlarda toplandığı zamanlarda bu kısa süreli koruma büyük önem taşıyor.

Çakallarda aynı etki görülmedi

Michigan'da yapılan araştırmalar, fladry'nin özellikle kurtlar üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Bayraklarla çevrili alanlara kurtların girişinde belirgin bir azalma görülürken, aynı tepki çakallarda gözlenmedi. Bu da yöntemin tüm yırtıcıları değil, özellikle kurt davranışını etkilediğini gösteriyor.

Elektrikli sistem korumayı uzattı

Bilim insanları daha sonra sistemi geliştirerek "turbo fladry" adı verilen elektrikli versiyonu oluşturdu.

Bu yöntemde bayrak hattına düşük voltajlı elektrik ekleniyor. Böylece sınırı geçmeye çalışan kurt hem görsel hem de fiziksel bir caydırıcıyla karşılaşıyor.

Yapılan testler, elektrikli fladry'nin standart sisteme göre çok daha uzun süre etkili olduğunu gösterdi. Montana'daki saha çalışmalarında kurtların elektrikli bariyerlerden uzak durduğu, normal çitleri ise daha kolay aştığı belirlendi.

Kalıcı değil ama etkili bir çözüm

Uzmanlar, fladry'nin tek başına kalıcı bir çözüm olmadığını vurguluyor. Bayrakların düzenli olarak kontrol edilmesi, rüzgâr ve hava koşullarına karşı bakımının yapılması gerekiyor. Ayrıca kurtlar zamanla bu bariyere alışabiliyor.

Buna rağmen yöntem, özellikle kısa süreli risk dönemlerinde oldukça değerli görülüyor. Doğum alanlarının ya da geçici hayvan barınaklarının çevresine kurulan fladry sistemi, en savunmasız dönemlerde sürülere ek bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Yüzyıllar önce kurtları avlamak için geliştirilen bu basit yöntem, bugün hem çiftlik hayvanlarını koruyor hem de insanlar ile kurtların aynı coğrafyada daha güvenli şekilde bir arada yaşayabilmesine katkı sunuyor.