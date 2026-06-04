Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Starnberg bölgesindeki Jais çakıl ocağında, yapay bir göl üzerinde yeni nesil bir güneş enerjisi santrali faaliyete geçti. Tarım arazileri veya ormanlık alanlar yerine eski bir sanayi sahası olan göl yüzeyinde hayata geçirilen proje, dünyanın ilk dikey yüzen fotovoltaik sistemi olma özelliğini taşıyor.

40 METRE UZAKTA YER ALMASI GEREKİYOR

1,87 megavat kurulu güce sahip olan ve yılda yaklaşık 2 gigavat-saat elektrik üretmesi beklenen santral, göl yüzeyinin yalnızca %4,65'ini kaplıyor. Almanya'daki mevcut yasal düzenlemeler uyarınca, yüzen güneş enerjisi santrallerinin sadece yapay veya büyük ölçüde yapısı değiştirilmiş su kütlelerine kurulmasına izin veriliyor. Mevzuat, panellerin su yüzeyinin en fazla %15'ini kaplamasını ve kıyıdan en az 40 metre uzakta yer almasını şart koşuyor. Jais projesinin mevcut yerleşimi bu sınırların altında kalıyor. Projenin göl kaplama oranını %10'un altında tutacak 1,7 megavatlık ikinci bir aşaması da planlanıyor.

Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü (ISE), "PV2FLOAT" projesi kapsamında bu tesisin maliyetlerini, izin süreçlerini ve ekolojik etkilerini izlemeye devam ediyor. Sahadan elde edilen ilk veriler, dikey yapının su yüzeyinde güneş ışığı geçişine ve oksijen alışverişine imkan tanıdığını, yüzen bileşenlerin ise bölgedeki su kuşları ve balıklar tarafından kullanıldığını gösteriyor.

DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILDI

Geleneksel yatay veya eğimli panellerin aksine, bu tesiste dikey olarak konumlandırılmış yaklaşık 2.600 adet çift yüzeyli (bifacial) modül kullanılıyor. Geniş yüzeyleri doğu ve batı yönlerine bakan paneller, bu sayede sabah ve akşam saatlerinde de enerji üretebiliyor. Panel sıraları arasında 4 metrelik boşluklar yer alırken, suyun altına doğru 1,6 metre uzanan sabitleyici sistemler rüzgar ve su seviyesi değişimlerine karşı denge sağlıyor. Sistem, derinliği 1,6 metreden fazla olan taş ve çakıl ocağı gibi yapay su kütleleri için uygun bir tasarım sunuyor.

ELEKTİRİĞİN %70'E ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Üretilen enerji, doğrudan sahada bulunan çakıl ocağı işletmesi tarafından kullanılıyor. Tesis, ilk işletme aşamasında fabrikanın şebeke elektriği ihtiyacını %60 oranında azalttı; üretimin kararlı hale gelmesiyle bu oranın %70'e çıkarılması hedefliyor.

RWE ile yapılan ortak bir analize göre, Almanya genelinde toplamda 90.000 hektardan fazla alanı kaplayan ve en az 1 hektar büyüklüğünde olan 6.043 yapay göl bulunuyor. Bu alanların yaklaşık %70'ini çakıl ocakları oluşturuyor. Yapılan simülasyonlar, mevcut çevre standartları ve pratik sınırlar dahilinde, doğu-batı yönlü dikey paneller kullanılarak Almanya'daki yapay sular üzerine toplamda 2.500 megavata kadar yüzen güneş enerjisi sistemi kurulabileceğini öngörüyor.