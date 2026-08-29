Fransa’da sonbahar dönemiyle sınırlı kalan mantar toplayıcılığına karşın, Büyük Kanarya adasındaki Gáldar kentinde yaşayan Belçikalı girişimci Max ve ortağı Cristina, döngüsel ekonomi modeline dayalı yıl boyu süren bir mantar üretimi başlattı.

Yerel mantar üretiminin bulunmadığı bölgede kurulan projede, üretim ortamı olarak çevredeki restoran ve barlardan ücretsiz toplanan atık kahve telveleri kullanılıyor. İklimlendirme ve alan ihtiyacını karşılamak amacıyla liman şirketlerinden temin edilen nakliye konteynerleri yalıtımlı üretim alanlarına dönüştürüldü. Konteyner yapısı ve bölge iklimi sayesinde enerji tüketiminin düşük seviyede tutulduğu belirtildi.

4-5 EURO GELİR SAĞLIYOR

İspanya ana karasından ithal edilen ürünlere kıyasla tazelik ve yerel üretim avantajı sunan girişimciler, elde ettikleri mantarları ada pazarlarında doğrudan satışa sunuyor. Mevcut üretimden kilo başına 4 ila 5 euro (223-279 lira) gelir sağlayan çift, üretim maliyetlerini düşürmeyi ve süreçleri optimize etmeyi hedefliyor.

Girişim kapsamında ayrıca ürün çeşitliliğine gidilerek yerel bir firma iş birliğiyle aslan yelesi mantarı tozu içeren organik kahve üretimine başlandı. Girişimciler, idari süreçlerin getirdiği yüke rağmen yerel üretime devam ediyor.