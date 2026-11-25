Ülkenin güneybatısındaki Cork bölgesinde bulunan Bantry Körfezi'nde yürütülen "SEAGROW" adlı proje için 1,4 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1 milyon euro destek sağladığı projeyle daha küçük bir deniz alanında daha fazla üretim yapılması amaçlanıyor.

DENİZİN ALTINA BİNLERCE METRE HALAT YERLEŞTİRİYORLAR

İrlandalı bir şirket tarafından yürütülen projede Norveç'te geliştirilen özel bir yetiştirme sistemi kullanılıyor. Şamandıralar ve sabitleme halatlarıyla desteklenen sistem, hava ve deniz koşullarına göre farklı derinliklere indirilebiliyor.

Yetiştirme ve sabitleme halatlarının toplam uzunluğunun 12 bin 800 metreyi aştığı sistemde, 6 bin 400 metrelik bölüm üretim ve araştırma çalışmalarına ayrılıyor.

10 bin metrekareden küçük bir alana kurulan sistem, geleneksel deniz yosunu çiftliklerine kıyasla aynı büyüklükteki alana beş kat daha fazla yetiştirme halatı yerleştirilmesine olanak sağlıyor.

Halatlara tutunarak büyüyen deniz yosunları, gelişimleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerini doğrudan deniz suyundan alıyor. Böylece geleneksel tarımın aksine tatlı suya, tarım arazisine ve ilave gübreye ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabiliyor.

YILDA 5 BİN TON ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Dublin Trinity College Üniversitesi'nden Prof. Nessa O'Connor öncülüğünde yürütülen bilimsel çalışmalarda, yetiştirilen yosunların deniz suyundaki besin maddelerini ne ölçüde emdiği ve çevresindeki canlı yaşamına nasıl katkı sağladığı araştırılacak.

Deniz yosunlarının yanı sıra yetiştirilecek deniz tarakları da sudaki küçük organik parçacıkları süzerek beslenecek. Farklı deniz canlılarının aynı alanda yetiştirilmesine dayanan bu yöntemle hem ekonomik gelir elde edilmesi hem de deniz ekosisteminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Gıda sektöründen kozmetiğe, hayvan yeminden organik gübreye kadar birçok alanda kullanılan deniz yosunları, biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj malzemelerinin üretiminde de değerlendirilebiliyor.

Halatlara yosun ekiminin kasım ayında yapılması planlanırken ilk hasadın mayıs ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Projeyle 2028 yılında ticari üretime geçilmesi, sistemin genişletilmesiyle birlikte 2031 yılına kadar yıllık 5 bin ton deniz yosunu üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.