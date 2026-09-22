Türkiye'nin patates üretimindeki tohumluk dışa bağımlılığını azaltacak ve kaliteyi zirveye çıkaracak kritik bir adım daha atıldı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan topraksız hidroponik sistemde, milli ve tescilli patates çeşitlerinin süper elit kademedeki mini yumru hasadı başarıyla tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle modernize edilen bu yüksek teknolojili üretim modeli, patates tohumculuğunda yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

HASTALIKSIZ VE YÜKSEK KALİTELİ TOHUMLAR HEDEFLENİYOR

Tamamen kontrol edilebilir su bazlı ortamda gerçekleştirilen üretim, topraktan gelebilecek zararlıları ve hastalık risklerini tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sayede hem üretim süreçleri 365 gün güvence altına alınıyor hem de birim alandan maksimum verimle üstün kaliteli tohumluk elde ediliyor.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİNE DEV KATKI

Yürütülen yerli ve milli tohumluk projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, modern üretim teknolojilerinin patates tohumculuğundaki stratejik önemine dikkat çekti. Pırlak, hayata geçirilen bu ileri teknoloji çalışmalar sayesinde Türkiye’nin tohumluk üretim kapasitesinin ve bağımsızlığının her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.