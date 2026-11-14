Trafikte sürücülerin hızını kontrol altında tutmak için kullanılan yöntemler, zaman zaman alışılmışın dışına çıkabiliyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hayata geçirilen sıra dışı yol tasarımı da bu yöntemlerden biri. İlk bakışta karmaşık bir geometrik deseni andıran asfalt üzerindeki çizgiler, sürücüler hareket halindeyken farklı bir görüntüye dönüşüyor.

Amsterdam'daki Diepenbrockstraat Caddesi'nde bulunan yol, özellikle sürücü koltuğundan bakıldığında dikkat çekici bir özelliğe sahip. Asfalt üzerindeki desenlerin arasına gizlenen 30 rakamı, belirli bir açıdan bakıldığında net biçimde görülebiliyor.

GİZLİ HIZ UYARISI SADECE SÜRÜCÜLERE GÖRÜNÜYOR

Yolun en dikkat çekici özelliği, tasarımın her açıdan aynı görünmemesi. Kaldırımda yürüyen yayalar veya yola farklı bir noktadan bakanlar yalnızca birbirine geçmiş geometrik çizgilerle karşılaşıyor. Direksiyon başındaki sürücüler ise hareket halindeyken desenlerin arasından 30 rakamını seçebiliyor.

Bu yöntemle caddedeki azami hız sınırının saatte 30 kilometre olduğu sürücülere hatırlatılıyor. Tasarımın bir diğer amacı da asfalt üzerindeki çizgiler sayesinde yolun olduğundan daha dar algılanmasını sağlamak. Böylece sürücülerin hızlarını kendiliğinden azaltmaları hedefleniyor.

RADAR KAMERASI YERİNE GÖRSEL ALGI KULLANILIYOR

Caddede uygulanan yöntemin temel amacı, sürücülerin hızını kamera denetimine ihtiyaç duymadan düşürmek. Yolun daha dar görünmesini sağlayan optik tasarım ve gizli hız uyarısı, sürücülerin trafik kurallarına uymasını teşvik ediyor.

Böylece geleneksel trafik levhalarının dışında, doğrudan sürücülerin görsel algısına hitap eden bir güvenlik yöntemi deneniyor.

BAŞKA ÜLKELERDE DE BENZER YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Sürücülerin hızını düşürmek için görsel algıdan yararlanan uygulamalar yalnızca Hollanda ile sınırlı değil. İngiltere'de bazı köylerin girişlerinde ağaçlar, yol boyunca birbirine yaklaşacak şekilde dikiliyor. Bu düzenleme, sürücülerde hızlandıkları hissini oluşturarak daha yavaş ilerlemelerini teşvik ediyor.

Norveç başta olmak üzere farklı ülkelerde de renkli yol yüzeyleri, optik çizgiler, daraltılmış geçiş alanları ve yükseltilmiş yaya geçitleri gibi yöntemlere başvuruluyor. Bu uygulamalarla hem araç hızlarının kontrol edilmesi hem de yayaların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.