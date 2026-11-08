Fabrikalarda hazırlanan paneller, inşaat alanına taşınarak monte ediliyor. Hem taşıyıcı sistemin bir parçası hem de ısı yalıtımı olarak kullanılan bu malzemeyle inşaat süresinin ve çevresel etkinin azaltılması hedefleniyor.

SAMANLAR FABRİKADA PANELLERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

EcoCocon tarafından geliştirilen sistemde saman, ahşap çerçevelerin içine yüksek yoğunlukta sıkıştırılarak prefabrik duvar panelleri hazırlanıyor. Fabrikada üretilen bu paneller daha sonra inşaat alanına taşınarak birleştiriliyor.

Panellerin içindeki saman ısı yalıtımı sağlarken ahşap iskelet yapısal dayanıklılığa katkıda bulunuyor. Bu sayede duvarların inşası sırasında kullanılan malzeme sayısının azaltılması ve montaj süresinin kısaltılması hedefleniyor.

HEM ISI YALITIMI SAĞLIYOR HEM KARBON AYAK İZİNİ AZALTIYOR

Samanın yapı malzemesi olarak tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, doğal yalıtım özelliği. Sıkıştırılmış saman, duvarlardan gerçekleşen ısı kaybını azaltmaya yardımcı olarak binaların ısıtma ve soğutma ihtiyacını düşürebiliyor.

Tarımda elde edilen samanın kullanılması, beton ve tuğla gibi geleneksel malzemelere olan ihtiyacı da azaltabiliyor. Ayrıca saman, bitkilerin büyüme sırasında atmosferden aldığı karbonu bünyesinde barındırıyor.

İngiltere'deki bir ahşap yapı konferansında tanıtılan sistem, daha düşük çevresel etkiye sahip binalar inşa etmek amacıyla geliştirilen çözümler arasında gösteriliyor. Ancak panellerin taşıyıcılık kapasitesi, kullanılacağı binanın tasarımına ve mühendislik hesaplarına bağlı olarak değişiyor.