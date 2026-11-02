Kolombiya'da geliştirilen bu yöntem, hem plastik atıkların değerlendirilmesini hem de konutların daha kısa sürede inşa edilmesini amaçlıyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği ise yapı parçalarının yapboz gibi birbirine oturması.

PLASTİK ATIKLAR YAPI BLOKLARINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Kolombiyalı Conceptos Plásticos şirketi, geri dönüştürülmüş plastikleri özel işlemlerden geçirerek dayanıklı yapı blokları üretiyor. Atık plastikler önce ayrıştırılıp işleniyor, ardından kalıplarda şekillendirilerek inşaatta kullanılabilecek parçalara dönüştürülüyor.

Ortaya çıkan bloklar, birbirine geçen özel tasarımları sayesinde geleneksel tuğla örme işleminden farklı bir yöntemle birleştiriliyor. Böylece duvarların yapımında çimento harcı kullanılmasına gerek kalmıyor.

5 GÜNDE EV İNŞA EDİLEBİLİYOR

Geliştirilen sistem sayesinde iki yatak odası, mutfak, banyo ve yemek alanından oluşan bir evin modüler bölümleri yaklaşık beş günde kurulabiliyor. Bu büyüklükteki bir yapı için yaklaşık 6 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre örnek konutların maliyeti 4 bin ile 7 bin dolar arasında değişiyor. Ancak beş günlük süre, temel hazırlığı, elektrik ve su tesisatı gibi işlemler dahil olmak üzere evin tamamen bitirilmesini kapsamıyor.

Plastik blokların hafif yapısı taşımayı kolaylaştırırken, ısı yalıtımı ve neme dayanıklılık gibi özellikleri de inşaatlarda avantaj sağlıyor. Kolombiya'da başlayan uygulama, UNICEF iş birliğiyle Afrika'daki okul projelerinde de kullanıldı. Böylece hem plastik atıkların azaltılması hem de konut ve eğitim yapılarının daha ekonomik biçimde inşa edilmesi hedefleniyor.