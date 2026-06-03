İtalya'nın Ravenna kenti yakınlarındaki Massa Lombarda kasabasında, inşaat sektöründe alternatif malzeme ve yöntemlerin kullanımını test etmek amacıyla yerel topraktan üretilen "TECLA" adlı prototip konut projesi tamamlandı. Mario Cucinella Architects ile 3D yazıcı teknolojileri geliştiren World’s Advanced Saving Project (WASP) ortaklığında yürütülen çalışma, dijital üretim tekniklerinin geleneksel yapı malzemeleriyle entegrasyonunu sergiliyor.

Yaklaşık 60 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan yapı, birbirine bağlı iki kavisli kubbe formunda tasarlandı. Projenin ana uygulama yöntemi, inşaat sahasından elde edilen ham toprağın, harç haline getirilerek endüstriyel 3D yazıcı sistemleriyle yerinde basılmasına dayanıyor. Bu yöntemle, dışarıdan geleneksel tuğla, beton blok veya hazır yapı elemanlarının taşınması ihtiyacının ve şantiye kaynaklı malzeme atıklarının azaltılması hedefleniyor.

ÜRETİM SÜRECİ VE TEKNİK BİLGİLER

WASP tarafından paylaşılan teknik verilere göre, TECLA'nın yapısal kabuğu şu parametrelerle üretildi:

Baskı Süresi: Yaklaşık 200 saat

Katman Sayısı: 350 katman (Her bir katman kalınlığı ~1,3 cm)

Malzeme Ekstrüzyonu (Püskürtme Hattı Uzunluğu): Yaklaşık 150 kilometre

Kullanılan Doğal Malzeme Hacmi: Yaklaşık 60 metreküp

Yazılım Komut Sayısı: Yaklaşık 7.000 makine komutu

Senkronize robotik kollar vasıtasıyla üst üste yığılan katmanlar; binanın taşıyıcı duvarlarını, çatısını ve dış cephesini oluşturdu. Yapının iç mekanında bir oturma alanı, yatak odası ve banyo bulunuyor. Tezgah ve oturma birimleri gibi bazı sabit mobilya unsurları da duvar yapısıyla eş zamanlı olarak, tek parça halinde yazıcıdan basıldı.

YILLIK KENTSEL ATIK MİKTARI İKİ KATINA ÇIKTI

Projenin arka planında, inşaat sektörünün küresel kaynak tüketimindeki payına yönelik veriler yer alıyor. BM Çevre Programı (UNEP) ve Binalar ve İnşaat İçin Küresel İttifak (GlobalABC) tarafından yayımlanan raporlar, binaların ve inşaat faaliyetlerinin küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %37'sini oluşturduğunu ve küresel malzeme çıkarımının yaklaşık yarısından sorumlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılında oluşan inşaat ve yıkım atığı miktarı 600 million tona ulaşarak yıllık kentsel katı atık miktarının iki katını aşmış durumda.

ANLIK OLARAK KONTROL EDİLİYOR

Proje yetkilileri, yerel toprağın doğrudan kullanılabilir bir malzeme olmadığını; yazıcıdan akabilecek akışkanlığa ve basıldıktan sonra kendi ağırlığını taşıyacak mukavemete ulaşabilmesi için kimyasal ve fiziksel testlerden geçirilerek karıştırılması gerektiğini belirtti. Baskı esnasında duvar kalınlığı, katman hızı ve malzeme kuruması gibi faktörler özel yazılımlarla anlık olarak kontrol ediliyor.