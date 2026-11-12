Quebec merkezli PakVert şirketinin geliştirdiği yöntem, plastik atıkların yapı malzemesine dönüştürülmesini sağlıyor. Fabrikada hazırlanan paneller doğrudan inşaat alanına taşınarak monte ediliyor. Böylece geleneksel yöntemlerde uzun süren duvar kurulum işlemi birkaç güne indirilebiliyor.

200 BİN ŞİŞEDEN EVİN DUVARLARINI YAPTILAR

Projede kullanılan paneller, geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. Yaklaşık 200 bin plastik şişeye eşdeğer malzeme, evin duvar sisteminde değerlendirildi. Paneller önceden belirlenen ölçülerde hazırlandığı için inşaat alanında tek tek tuğla örülmesine gerek kalmadı.

İki yatak odasına sahip evin yaklaşık 100 metrekarelik yaşam alanı bulunuyor. Yapının duvarları, fabrikada üretilen parçaların birleştirilmesiyle oluşturuldu.

EVİN TAŞIYICI KABUĞU ÜÇ GÜNDE TAMAMLANDI

Projenin en dikkat çekici noktası kurulum süresi oldu. Hazır panellerin kullanılması sayesinde evin taşıyıcı kabuğu yalnızca üç günde monte edildi. Bu süre, evin iç tesisatı, kaplamaları ve diğer tamamlayıcı işlerini kapsamıyor.

Şirket, geliştirdiği sistemle plastik atıkları yeniden kullanıma kazandırırken konut inşaatını da hızlandırmayı hedefliyor. Kanada'da sergilenen örnek ev, geri dönüştürülmüş malzemelerin konut yapımında nasıl değerlendirilebileceğini gösteriyor.