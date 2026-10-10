Uluslararası analiz platformu Insider Monkey, dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkelerini sıraladı. Küresel çaptaki güzellik yarışmaları, modellik başarıları ve kamuoyu algısı baz alınarak listelenen araştırmada Türkiye’nin sıralaması şaşırttı.

ERKEK BAKIMINDA MİLYAR DOLARLIK DEĞİŞİM

Raporun arkasındaki en dikkat çekici detaylardan biri, erkeklerin kişisel bakım ve estetiğe bakış açısı oldu. Eskiden önyargıyla bakılan kişisel bakım ürünleri, bugün milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. 2022 yılında 79,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pazarın, 2028 yılına kadar 115,3 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

TÜRK ERKEKLERİ KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Dünyanın dört bir yanından onlarca ülkenin kıyasıya yarıştığı listede gözler Türkiye’ye çevrildi. Türk aktörlerin dünya çapındaki popülaritesi, modellik yarışmalarındaki başarılar ve son yıllarda hızla artan kişisel bakım trendleri Türk erkeklerini üst sıralara taşıdı.

İŞTE DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ÜLKELERİ

25- Güney Kore

24- Angola

23- Somali

22- Vietnam

21- Venezuela

20- Çek Cumhuriyeti

19- Pakistan

18- Lübnan

17- Norveç

16- Çin

15- Güney Afrika

14- Danimarka

13- Kanada

12- Birleşik Krallık

11- Suudi Arabistan

10- Almanya

9- Japonya

8- ABD

7- Hindistan

6- Türkiye

5- İtalya

4- Brezilya

3- Fransa

2- İsveç

1-İspanya