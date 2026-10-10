Uluslararası analiz platformu Insider Monkey, dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkelerini sıraladı. Küresel çaptaki güzellik yarışmaları, modellik başarıları ve kamuoyu algısı baz alınarak listelenen araştırmada Türkiye’nin sıralaması şaşırttı.
ERKEK BAKIMINDA MİLYAR DOLARLIK DEĞİŞİM
Raporun arkasındaki en dikkat çekici detaylardan biri, erkeklerin kişisel bakım ve estetiğe bakış açısı oldu. Eskiden önyargıyla bakılan kişisel bakım ürünleri, bugün milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. 2022 yılında 79,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pazarın, 2028 yılına kadar 115,3 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.
TÜRK ERKEKLERİ KAÇINCI SIRADA YER ALDI?
Dünyanın dört bir yanından onlarca ülkenin kıyasıya yarıştığı listede gözler Türkiye’ye çevrildi. Türk aktörlerin dünya çapındaki popülaritesi, modellik yarışmalarındaki başarılar ve son yıllarda hızla artan kişisel bakım trendleri Türk erkeklerini üst sıralara taşıdı.
İŞTE DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ÜLKELERİ
25- Güney Kore
24- Angola
23- Somali
22- Vietnam
21- Venezuela
20- Çek Cumhuriyeti
19- Pakistan
18- Lübnan
17- Norveç
16- Çin
15- Güney Afrika
14- Danimarka
13- Kanada
12- Birleşik Krallık
11- Suudi Arabistan
10- Almanya
9- Japonya
8- ABD
7- Hindistan
6- Türkiye
5- İtalya
4- Brezilya
3- Fransa
2- İsveç
1-İspanya