Her kış sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe gibi klasik rotalar, artan konaklama maliyetleri ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle eski cazibesini yitirmeye başladı. Kalabalıktan uzaklaşmak, doğayla baş başa kalmak ve aynı zamanda kış sporlarının keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, rotasını çok daha bakir ve ulaşılabilir bir adrese çevirdi.

HEM BÜTÇE DOSTU HEM DE DOĞAYLA İÇ İÇE

Tatilcilerin son dönemdeki yeni favorisi, Bolu’nun saklı güzelliklerinden biri olan Aladağlar ve Göynük-Mudurnu hattı ile birlikte yükselişe geçen Ilgaz Dağı Milli Parkı oldu. Özellikle Kastamonu ve Çankırı sınırları içerisinde yer alan Ilgaz, dev otel zincirlerinin yarattığı yapay kalabalıktan uzak yapısı, çam ormanlarının arasına gizlenmiş butik ahşap evleri ve her seviyeye uygun kayak pistleriyle öne çıkıyor. Büyük merkezlere kıyasla çok daha makul konaklama ve yeme-içme fiyatları sunan bölge, hafta sonu kaçamakları için İstanbul ve Ankara'dan gelenlerin ilk durağı haline geldi.

KRİSTAL KAR KALİTESİ VE MASALSI ATMOSFER

Bölgeyi rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin başında kar kalitesi ve doğal dokusunun bozulmamış olması geliyor. Köknar ve çam ağaçlarının karla kaplandığı yürüyüş parkurları, fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için adeta bir açık hava stüdyosu sunuyor. Sadece kayak yapmak isteyenler değil, şömine başında kitap okumak, yöresel lezzetleri tatmak ve sessizliğin tadını çıkarmak isteyen aileler de bu yeni rotayı tercih ediyor.

YEREL LEZZETLER VE BUNGALOV KONSEPTİ İLGİYİ ARTIRDI

Son dönemde bölgede açılan doğa dostu bungalov tesisler ve yenilenen kış sporları altyapısı, talebi ikiye katladı. Ziyaretçiler, yüksek standartlardaki pistlerde kayak yaptıktan sonra bölgenin meşhur etli ekmeği, banduması ve köy kahvaltılarıyla otantik bir gastronomi deneyimi yaşıyor. Turizm işletmecileri, mevcut rezervasyon taleplerine bakıldığında bu kış sezonunda bölgenin tarihindeki en yüksek doluluk oranına ulaşacağını belirtiyor.