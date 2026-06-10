Yaklaşık 2,2 kilometre uzunluğundaki U şeklindeki yüzer bariyer, akıntılarla sürüklenen plastikleri geniş bir toplama alanına yönlendiriyor. Sistem, geleneksel ağların aksine deniz yaşamını içine çekmek yerine plastik atıkları yüzeyde bir araya getirerek topluyor.

YAPAY ZEKA VE SENSÖRLERLE TAKİP EDİLİYOR

System 03, okyanusta iki gemi tarafından çekiliyor. Sistemde bulunan kameralar, sensörler ve yapay zeka destekli izleme teknolojileri sayesinde plastik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler tespit edilebiliyor. Aynı zamanda deniz canlılarının hareketleri de takip edilerek olası risklerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Projeyi geliştiren ekip, sistemde deniz canlılarının güvenli şekilde uzaklaşabilmesi için özel kaçış mekanizmaları bulunduğunu belirtiyor. Böylece balıklar, kaplumbağalar ve diğer canlıların zarar görme ihtimalinin azaltılması hedefleniyor.

MİLYONLARCA TON PLASTİK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

System 03'ün ana hedeflerinden biri, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve dünyanın en büyük plastik birikim alanlarından biri olarak gösterilen Büyük Pasifik Çöp Alanı'ndaki atıkları toplamak. Uzmanlar, bu bölgede yıllardır biriken plastiklerin hem deniz ekosistemini hem de gıda zincirini tehdit ettiğini belirtiyor.

The Ocean Cleanup'ın açıkladığı verilere göre sistem, devreye alınmasından bu yana milyonlarca kilogram plastik atığın toplanmasına katkı sağladı. Kuruluş, yalnızca Büyük Pasifik Çöp Alanı'ndan şimdiye kadar yüzlerce ton plastik çıkardığını ve toplama kapasitesini her yıl artırmayı hedeflediğini duyurdu.

Kuruluşun uzun vadeli hedefi ise oldukça iddialı. The Ocean Cleanup, mevcut sistemlerin yaygınlaştırılması ve nehirlerdeki plastik girişinin azaltılmasıyla birlikte, okyanuslardaki yüzen plastik kirliliğinin büyük bölümünü önümüzdeki on yıllarda temizlemeyi amaçlıyor.

Çevre uzmanları, okyanuslardaki plastik kirliliğiyle mücadelede asıl çözümün denizlere ulaşan plastik atık miktarını azaltmak olduğunu belirtiyor. Ancak System 03 gibi teknolojilerin, halihazırda okyanuslarda bulunan milyonlarca ton plastiğin temizlenmesinde önemli rol oynadığı ifade ediliyor.