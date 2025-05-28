Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Denize En Çok mavi yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin bu yılki üçüncü etabı dünyaca ünlü Bitez plajında gerçekleştirildi.
Bodrum’un mavisini korumak amacıyla yapılan temizlik etkinliğinde denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, tava, tencere, pvc boru ve araba lastiği gibi çok sayıda çıkarılan atık sahilde yapılan sergilemede görenleri şoke etti.
Deniz dibi temizliğinde denizden 223 kilogram atık toplandı.
Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Bitez sahilinde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.