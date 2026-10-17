Dünyanın en kuzeyindeki sürekli yerleşim alanı olan Svalbard Takımadaları, Türk vatandaşlarına sunduğu sıra dışı vize ve ikamet haklarıyla dikkat çekiyor. 1920 yılında imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu Svalbard Anlaşması sayesinde, Türk vatandaşları Arktik Okyanusu’nun ortasındaki bu bölgede herhangi bir vize veya oturum izni olmadan yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA SINIRSIZ İKAMET

Svalbard, dünyadaki klasik göç rejimi ve vize kurallarının tamamen dışında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere anlaşmaya taraf ülke vatandaşları, adada süresiz olarak kalabiliyor, iş kurabiliyor ve mülk edinebiliyor. Adada çalışmak ya da yaşamak için geleneksel bir oturum izni başvurusu şartı aranmıyor.

VİZE YOK AMA SCHENGEN ENGELİ VAR

Öte yandan bu "vizesiz cennet" kâğıt üzerinde göründüğü kadar kolay ulaşılan bir yer değil. Svalbard’a doğrudan uluslararası uçuş bulunmadığı için seyahatler Norveç anakarası (Oslo veya Tromsø) üzerinden gerçekleştiriliyor. Svalbard tam manasıyla vizesiz olsa da, Norveç toprağından transit geçiş yapılabilmesi için Türk vatandaşlarının Bordo (Umuma Mahsus) pasaport ile geçerli bir çok girişli (multiple-entry) Schengen vizesine sahip olması gerekiyor. Yeşil pasaport sahipleri ise vizesiz geçiş yapabiliyor.

SVALBARD'DA YAŞAMAK İÇİN TEK ŞART VAR

Adada vize aranmasa da son derece katı bir kural uygulanıyor: Adada kalan kişilerin kendi geçimlerini ve konaklamalarını sağlayabilmesi şartı. Svalbard'da sosyal yardım veya işsizlik maaşı gibi devlet desteği mekanizmaları bulunmuyor. İş bulamayan, kalacak yeri olmayan ya da kendi imkânlarıyla geçinemeyen kişiler, vizesiz hakları bulunsa dahi adadan sınır dışı ediliyor.