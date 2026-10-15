İBB davası için inşa edilen Silivri’deki salon, devasa kapasitesine rağmen İmamoğlu’nun savunmasının ilk gününü izlemeye gelenleri almadı.

Kantinde masalar, koridorlar doldu

Silivri’de bir milyar TL’ye mal olan ve Avrupa ile Türkiye’nin en büyük duruşma salonu olduğu söylenen yeni duruşma salonu, yapıldığı günden beri en kalabalık gününü yaşadı.

Dev duruşma salonu İmamoğlu’nun savunmasını dinlemek için gelenlerle doldu.

2295 kişilik salon doldu, kantinde oturacak masa kalmadı, duruşmayı izlemeye gelenler kapıdan dışarı taştı. Davayı 70 gazeteci takip etti. Sanatçılar Sunay Akın ve İlyas Salman da davayı takip edenler arasında yer aldı.

Duruşmayı birçok sivil toplum kuruluşu da takip etti.Yaklaşık 19 aydır tutuklu bulunan ve iddianamede 143 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu ve avukatlarının savunması dört gün sürecek.

GÜLSEREN ANNE DE GELDİ

Silivri’deki duruşmaların müdavimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık (84), İBB Davası’nın 98’inci gününde de Silivri’deki duruşmayı takip etmek için cezaevi yerleşkesindeydi. Oğlunun tutukluluğu boyunca duruşmaları yakından takip eden Gülseren Çalık, bugün de Silivri’ye gelerek evladına destek olmayı sürdürdü.