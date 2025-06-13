BAŞAK: MÜKEMMEL OLMAZSA OLMAZ

Başak burçları için yapılan hiçbir şey tamamen yeterli değildir. En ince detaya kadar analiz eder, kusur bulurlar. Mükemmeliyetçilikleri sayesinde iyi işler ortaya koysalar da bu tutumları onları çevreleri için zorlayıcı kılabilir. Yapılan jest ya da sürpriz, onlara göre “daha iyi” olmalıydı.

KOVA: SIRADANLIĞA TAHAMMÜŞÜ YOK

Kova burçları özgünlük ve zihinsel tatmin peşindedir. Onlara sıradan bir şey sunduğunuzda alacağınız yanıt genellikle soğuk ve mesafeli olur. Farklılık, yenilik ve sıra dışı detaylar olmazsa memnuniyetleri mümkün değildir.

AKREP KONTROLSÜZ KALIRSA RAHATSIZ OLUR

Akrep burçları için güven her şeydir ancak o güven kolay kolay inşa edilmez. Her davranışın altında başka bir anlam arayabilirler. Yapılanların niyetini sorgular, duygusal derinlik ararlar. Bu nedenle, ne kadar emek verilirse verilsin, “içlerine sinme” durumu kolay kolay gerçekleşmez.

YENGEÇ: DUYGUSAL TATMİN ÖNCELİĞİDİR

Yengeç burçları, yapılan davranışın zamanlaması, niyeti ve duygusal anlamı üzerinde durur. Bir hediye ya da jest ne kadar güzel olursa olsun, eğer “zamanında” yapılmadıysa onlar için anlamını yitirir. “Keşke daha önce yapsaydın” ya da “Şimdi değil, dün ihtiyacım vardı” gibi cümleler Yengeç’ten sıkça duyulabilir.

OĞLAK: HEP DAHA İYİSİ MÜMKÜN

Oğlak burçları başarı ve disiplin odaklıdır. Yapılan iyilik ya da jestler onlar için bir ölçüde gereksizdir; önemli olan sonuçtur. Eğer ortaya çıkan iş yeterince “ciddi” değilse ya da hedeflere hizmet etmiyorsa, takdir etmeleri zordur.